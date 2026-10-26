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Tvoje střeva milují pohyb. 6 jednoduchých cviků, které jim mohou pomoct, když se všechno zpomalí

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Dennívýzva
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Když se trávení zasekne, první instinkt bývá hledat speciální čaj, doplněk nebo potravinu s nápisem „gut“. Přitom jedna z nejméně exotických věcí je zároveň velmi praktická: pohyb. Neexistuje magický cvik, který zmáčkne tlačítko peristaltiky, ale pravidelná aktivita může pomáhat střevům fungovat pravidelněji.
Tvoje střeva milují pohyb. 6 jednoduchých cviků, které jim mohou pomoct, když se všechno zpomalí

Tvoje střeva milují pohyb. 6 jednoduchých cviků, které jim mohou pomoct, když se všechno zpomalí

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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