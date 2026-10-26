Tvoje střeva milují pohyb. 6 jednoduchých cviků, které jim mohou pomoct, když se všechno zpomalí

Nejdřív jedna důležitá věc
Americký National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases i britská NHS uvádějí pravidelnou fyzickou aktivitu mezi běžnými doporučeními při zácpě. Neznamená to, že konkrétní pozice „léčí střevo“. Pohyb obecně může podpořit pravidelnost, zatímco dlouhé sezení patří mezi faktory, které zácpu zhoršují. Proto tahle sestava není kouzlo, ale jednoduchý způsob, jak rozhýbat celé tělo.
1. Deset minut svižné chůze
Nejjednodušší položka je zároveň nejméně instagramová. Po jídle nebo kdykoli během dne se deset až dvacet minut projdi svižným tempem. NHS přímo zmiňuje každodenní chůzi nebo běh jako něco, co může pomoci k pravidelnějšímu vyprazdňování. Nemusíš mít sportovní oblečení ani aplikaci.
2. Kočka–kráva
Na všech čtyřech pomalu střídej vyhrbení a prohnutí páteře. Pohyb spoj s klidným dechem a nedělej z něj soutěž o největší rozsah. Tohle je hlavně jemná mobilita trupu po dlouhém sezení. Udělej osm až deset pomalých opakování.
3. Rotace vleže
Lehni si na záda, pokrč kolena a nech je pomalu klesnout na jednu stranu, zatímco ramena zůstávají na podložce. Vrať se a vystřídej. Nejde o „ždímání toxinů“, jak někdy slibuje wellness internet. Jde o příjemný pohyb trupu, který může ulevit od pocitu ztuhlosti a nafouknutí.
4. Přitažení kolena k hrudníku
Vleže přitáhni jedno koleno směrem k hrudníku, chvíli drž a vystřídej. Potom můžeš přitáhnout obě. Pokud je ti poloha nepříjemná nebo máš bolesti břicha nejasného původu, nenuť se. Cílem je jemný pohyb, ne tlak na břicho za každou cenu.
5. Bird dog
Na všech čtyřech natáhni pravou ruku a levou nohu, vrať a vystřídej. Pánev drž co nejklidnější. Bird dog není „cvik na peristaltiku“, ale zapojí střed těla a přeruší dlouhé sezení, což je přesně to, co v běžném dni potřebujeme.
6. Dřep nebo opakované sednutí na židli
Několik kontrolovaných dřepů nebo deset pomalých sednutí a vstání ze židle rozhýbe velké svalové skupiny a zvedne celkovou aktivitu bez nutnosti tréninku. Pokud máš problémy s koleny nebo rovnováhou, židle je praktičtější volba.
A ještě něco, co je pro toaletu překvapivě důležité
NHS doporučuje při vyprazdňování opřít chodidla o nízkou stoličku tak, aby kolena byla výš než boky. To není cvičení, ale mechanická změna polohy, která může vyprazdňování usnadnit. A zároveň připomíná jednu velmi obyčejnou radu: neodkládat potřebu jít na toaletu.
Kdy už to není článek na deset minut pohybu
Zácpa má mnoho příčin – od nedostatku vlákniny a tekutin přes léky až po zdravotní problém. Pokud je nová a výrazná, dlouhodobá, doprovázená krví ve stolici, nevysvětlitelným hubnutím, silnou bolestí, zvracením nebo jinými neobvyklými příznaky, neřeš ji dalším kolem bird dogu. Tam patří lékař.
Upozornění: Tento článek nabízí obecné informace o pohybu při běžných zažívacích obtížích a nenahrazuje lékařské vyšetření. Při silné nebo nové bolesti břicha, krvi ve stolici, zvracení, nevysvětlitelném hubnutí nebo dlouhodobé zácpě vyhledej zdravotnickou pomoc.
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Zdroje: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases – Treatment for Constipation [1], NHS – Constipation [2].