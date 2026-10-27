Leží v každém supermarketu a můžete si ho vzít zadarmo. Stačí ho dát za radiátor a účty za topení klesnou až o 8 %

Ve skladech supermarketů se hromadí prázdné kartony, které by jinak skončily v lisu na papír. Pro domácnost, která hledá způsob, jak přečkat topnou sezónu s nižším vyúčtováním, může být jeden takový kus nečekaně užitečný. Stačí k němu role alobalu z kuchyňské linky a pár minut práce.
Kolik se tím ušetří, určuje hlavně zeď, na které topení visí. Tam, kde trik sedí, se ale ve vyúčtování projevit dokáže.
Karton z obchodu jako základ
Prázdnou krabici dostanete v obchodě s potravinami většinou bez placení, stačí poprosit pokladní nebo vedoucího směny. Prodejna se tím zbaví obalu, který by jinak musela poslat k recyklaci. Kdo ví, kdy do prodejny přivážejí zboží, má z čeho vybírat.
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Vyberte krabici, ze které vystřihnete souvislou desku aspoň velikosti radiátoru, bez přehybů a mastných skvrn. Silnostěnný karton z vlnité lepenky se za topením neprohne.
Jak z kartonu vyrobit tepelný štít
Postup má tři kroky:
Z krabice vystřihněte desku o něco menší, než je samotný radiátor, aby za ním nebyla vidět. Na jednu stranu nalepte alobal lesklou plochou ven. Nakonec štít spusťte do mezery za topením, alobalem směrem do pokoje.
Tuhý karton slouží jako rám, na kterém se fólie nekrčí, a od zdi ji dělí jeho vlastní tloušťka.
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Na samotné topné těleso alobal nepatří. „Největší chybou je dát alobal přímo na radiátor,“ uvedl pro Deník topenář Jiří Vaníček z Jičína. Fólie nalepená přímo na článcích podle něj brání vzduchu volně stoupat kolem topení, takže pokoj se ohřívá hůř a utrpět může i lak. Štít zasuňte tak, aby od zadní strany topení zůstaly volné aspoň dva centimetry.
Kolik procent se dá reálně ušetřit
Čísla, která kolují po internetu, se hodně liší. Nejvyšší hodnotu přinesla teoretická analýza italských vědců Giorgia Baldinelliho a Francesca Asdrubaliho, podle které může reflexní panel u nejhůře izolovaných zdí ušetřit až 8,8 % energie. Britský výzkumník D. J. Harris naměřil v testovací místnosti po vložení obyčejné fólie za radiátor pokles celkové spotřeby až o 6 %.
Měření, jehož výsledky zveřejnil odborný portál TZB-info, ukázalo u přízemního rodinného domku úsporu 4,4 % celkového příkonu topení. Zahraniční zkušenosti, na které se portál odvolává, hovoří o 2 až 5 % roční spotřeby tepla v místnosti. Ve většině bytů tedy počítejte spíš s nižšími jednotkami procent, horní hranice platí pro staré domy bez zateplení.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Zdroj údaje Jak se k číslu došlo Úspora Giorgio Baldinelli a Francesco Asdrubali teoretická analýza, reflexní panel u nejhůře izolovaných zdí až 8,8 % energie D. J. Harris měření v testovací místnosti, obyčejná fólie za radiátorem až 6 % celkové spotřeby portál TZB-info měření v přízemním rodinném domku 4,4 % celkového příkonu topení portál TZB-info zahraniční zkušenosti, na které se portál odvolává 2 až 5 % roční spotřeby tepla v místnosti Kde trik funguje a kde je zbytečný
Rozhoduje zeď za topením. U venkovní zdi bez zateplení prochází část tepla ze zadní strany radiátoru zdí ven a domácnost z něj nic nemá, takže lesklá vrstva má co odrazit zpět do pokoje. Když radiátor stojí u příčky mezi dvěma pokoji, teplo zůstává v bytě a štít se nevyplatí. U domů zateplených podle moderních standardů je přínos téměř zanedbatelný.
Nejvíc se reflexní štít vyplatí u radiátoru na nezateplené venkovní zdi. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Proč úspora není větší, když hliník odráží naprostou většinu sálavého tepla, které na něj dopadne? Domácí radiátor hřeje převážně tím, že ohřívá vzduch, který kolem něj proudí. Sálání tvoří jen menší část jeho výkonu.
Proč se o alobalu přou i odborníci
Jestli obyčejný alobal stačí, na tom se odborníci neshodnou. Některé poradenské organizace doporučují jen speciální panely, britský laboratorní test ale ukázal, že obyčejná fólie zaostala za tvarovanou značkovou fólií jen nepatrně.
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Kuchyňský alobal vyjde nejlevněji a většina domácností ho má po ruce. Fólie z hobby marketu ale déle vydrží a lépe se s ní pracuje. Pod lesklou vrstvou má navíc tenkou izolaci, která brzdí i prostup tepla do zdi.
Štít z krabice tak poslouží jako zkouška bez výdajů. Když se osvědčí, můžete později sáhnout po hotových panelech.
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/2210-uspory-za-par-korun-penize-setri-teplo-odrazi-teploodrazna-folie, https://research.unipg.it/handle/11391/171042, https://en.wikipedia.org/wiki/Radiator_reflector, https://energozrouti.cz/clanek/odbornici-konecne-rekli-pravdu-alobal-za-radiator-opravdu-setri-energii-ale-jen-pokud-ho-date-presne-takhle, https://www.ceskestavby.cz/clanky/krabice-na-stehovani-kde-je-sehnat-a-pritom-nekrast-30178.html, https://energysavingtrust.org.uk/advice/radiator-reflector-panels, https://www.shopify.com/cz/blog/levne-krabice, https://www.denik.cz/dum-a-byt/radiator-alobal-reflexni-folie.html
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