Horoskop slibuje finanční obrat: Tři znamení se mohou dočkat finanční úlevy a zlepšení své situace ještě před koncem roku

Kůň ještě nedoběhl a nejzajímavější týdny teprve přicházejí
Zatímco u nás se konec roku počítá podle kalendáře na zdi, v Číně se lidé dívají spíš na lunární kalendář. Připomeňme, že čínský Nový rok letos připadl na 17. února a rok ohnivého koně tak skončí až na začátku února příštího roku. Astrologové navíc nepočítají měsíce od prvního do posledního dne, ale od novoluní. Desátý lunární měsíc letos začíná 9. listopadu a jedenáctý 9. prosince.
Právě na tyhle týdny se upírají oči těch, kterým letos peníze spíš utíkaly mezi prsty. Podle předpovědí, které pro jednotlivá znamení zvěrokruhu sestavují čínští astrologové, se u tří z nich začne finanční vítr obracet. Kdo se narodil v lednu nebo začátkem února, měl by si ale své znamení raději ověřit, protože podle čínského horoskopu může patřit ještě k předchozímu zvířeti.
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Tři znamení, kterým se může finančně ulevit
Prase (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Prasata nemusí čekat dlouho. Podle čínského cestovatelského portálu Travel China Guide, který každý měsíc zveřejňuje podrobné předpovědi pro všech dvanáct znamení, je pro ně období od 9. listopadu do 8. prosince finančně nejsilnějším úsekem konce roku. Astrologové jim v něm slibují i šanci na nečekanou výhru, třeba v loterii nebo na akciích, a ti odvážnější by podle nich mohli konečně rozjet vlastní podnikání.
Podobně to vidí i web Your Chinese Astrology. Podle něj prasatům ve stejných týdnech porostou příjmy tak stabilně, že si mohou dovolit uvážlivě investovat. Zároveň je ale varuje před nákupními choutkami a zbytečným utrácením. Celoroční předpověď cestovní kanceláře China Highlights k tomu přidává ještě jednu radu, totiž nechlubit se penězi na veřejnosti. S příchodem prosince by navíc prasata měla zpomalit.
Tygr (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Tygři mají za sebou rok, na který budou nejspíš vzpomínat neradi. Malajsijský server SAYS jim už v lednu s odvoláním na známého mistra čínské metafyziky Anthonyho Chenga předpověděl nečekané výdaje spojené se zdravím, nehodami nebo domácností. Místo velkých plánů jim radil šetřit, vyhnout se rizikovým investicím a odložit si rezervu na horší časy.
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O to sladší může být konec roku. Listopadová předpověď, kterou na blogu obchodu s tibetskými a buddhistickými předměty PotalaStore zveřejnil Yang Tso, dává tygrům nejvyšší hodnocení ze všech znamení. Podle ní se jim konečně začnou otevírat dveře, které byly celý rok zavřené, a proto by se neměli bát požádat o doporučení, schůzku nebo o přidání na výplatě. Travel China Guide podle předpovědi pro tygry slibuje od 9. prosince výrazně lepší příjmy, které by měly vyvrcholit na přelomu roku, a v lednu i štědrou odměnu v práci.
Zajíc (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Ani králíci nemají za sebou snadné měsíce. Listopadová předpověď PotalaStore ale slibuje, že se jejich náročný rok konečně zlomí. Finanční stránku popisuje předpověď pro králíky na Travel China Guide. Vrchol finančního štěstí sice podle ní přišel už mezi 10. říjnem a 8. listopadem, dobré období ale pokračuje až do 8. prosince.
Astrologové králíkům radí hledat menší, ale jisté přivýdělky. Jako příklad uvádějí třeba pronájem volného pokoje. Už v říjnu je ale varovali i před velkými výdaji, a tak by ani teď neměli s penězi zacházet bezstarostně.
Úleva, která nepřeje rozhazování
Všechny předpovědi mají jedno společné. Finanční obrat v nich nepřichází sám od sebe a nikdy není pozvánkou k bezhlavému utrácení. Tygrům Travel China Guide po čínském Novém roce radí spíš opatrnost a nízký profil než riskantní investice, prasatům zase po úspěšném listopadu předpovídá chudší prosinec. Štěstí v čínské astrologii se tak dá přirovnat k otevřenému oknu, kterým je potřeba projít včas.
Ať už horoskopům věříte, nebo je berete s nadhledem, PotalaStore samo připomíná, že jde o tradiční čínskou metafyziku, ne o finanční poradenství. Pro mnoho lidí jsou ale i tak drobnou nadějí, že po těžkém roce může přijít chvíle, kdy se věci pohnou lepším směrem.
Zdroje: Travel China Guide, Your Chinese Astrology, PotalaStore, SAYS, China Highlight