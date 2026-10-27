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Rudolf o vážné nemoci oka nevěděl. Lékařka ji odhalila při náhodné kontrole

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Dennívýzva
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Sedmašedesátiletý Rudolf z Jihlavy neměl pocit, že by se mu zhoršoval zrak. Když se díval oběma očima, viděl normálně. Při jedné z očních kontrol ale levým okem přečetl pouze největší písmeno na tabuli a rovné čáry se mu vlnily. Vyšetření odhalilo věkem podmíněnou makulární degeneraci, kvůli níž od té doby pravidelně podstupuje léčbu.
Rudolf z Jihlavy.

Rudolf z Jihlavy.

Zdroj: MaVe PR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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