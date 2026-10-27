Rudolf o vážné nemoci oka nevěděl. Lékařka ji odhalila při náhodné kontrole

K očnímu lékaři ho původně přivedly jiné zdravotní potíže. V létě roku 2013 se vrátil z náročné třídenní služební cesty a jeho manželka si při víkendovém obědě všimla povislé pravé poloviny obličeje. Svaly mu rychle ochabovaly, a proto vyhledal lékařskou pomoc. Vyšetření ukázala zánět lícního nervu. Následovala léčba, několikaměsíční rehabilitace a také pravidelné kontroly zraku, které zpočátku žádný problém neodhalily.
Po zakrytí zdravého oka se čáry zvlnily
Změna přišla v lednu 2014. Rudolf při vyšetření nedokázal levým okem pořádně zaostřit a na tabuli s písmeny rozeznal jen to největší v prvním řádku. Lékařka mu následně ukázala Amslerovu mřížku, která slouží k vyšetření centrálního vidění. Když si zakryl pravé oko, viděl její svislé a vodorovné čáry pokřiveně a zvlněně.
Zjištěná nemoc sítnice podle Rudolfa se zánětem lícního nervu nesouvisela. Právě díky kontrolám, na které kvůli předchozím potížím docházel, se na ni však náhodou přišlo. Do té doby neměl důvod předpokládat, že s jedním okem není něco v pořádku. Při běžném pohledu oběma očima totiž změnu nepozoroval.
Léčbu zahájil v rámci studie.
MaVe PR
Léčbu zahájil v rámci studie
Na doporučení známého odjel svůj stav konzultovat do Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Odtud ho odeslali na Oftalmologickou kliniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde se ho ujal primář Miroslav Veith, zástupce přednosty. Vysvětlil mu, že nemoc zasahuje centrum sítnice odpovědné za ostré vidění a nelze ji zcela vyléčit. Nabídl mu ale možnost léčby, která tehdy probíhala v rámci speciální studie a měla pomoci předejít dalšímu zhoršování zraku a nevratnému poškození sítnice.
Rudolf začal dostávat léky pomocí injekcí do oka. Jeho stav se díky terapii stabilizoval a podle jeho vyjádření se mu od té doby zrak nezhoršil. Na aplikace k doktoru Veithovi jezdí dodnes, léčba už přitom není součástí studie a používá se běžně. Samotný výkon popisuje jako krátký a nebolestivý, protože lékaři místo vpichu předem znecitliví.
Kontroly nevynechává ani bez nových potíží
Přestože se cítí dobře, Rudolf ví, že nemoc může zasáhnout také druhé oko. Obává se především toho, že by pak nemohl zaostřit, číst nebo řídit. Pravidelné injekce ani kontroly proto nevynechává a za podstatné považuje, že se jeho onemocnění podařilo odhalit včas.
Primář Veith na jeho příběhu vysvětluje, že oslabení jednoho oka může druhé oko při běžném pohledu vyrovnávat. Vedle pravidelných prohlídek proto doporučuje občas vyzkoušet vidění každým okem zvlášť. Nově zvlněné čáry, skvrna uprostřed obrazu nebo zhoršené čtení jsou podle něj důvodem co nejdříve vyhledat očního lékaře. U vlhké formy makulární degenerace mohou léky podávané do oka zrak dlouhodobě stabilizovat a u části pacientů i zlepšit. Výsledek závisí také na včasném zahájení léčby a dodržování dalších kontrol a aplikací, i když sám pacient nové zhoršení nevnímá.
MaVe PR – příběh pana Rudolfa a vyjádření primáře Miroslava Veitha