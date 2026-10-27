Bezplatná aplikace BitChord dělá vše, co YouTube Music, jen lépe. Je bez reklam, bez předplatného a funguje i bez Googlu

Když Google omezuje v bezplatné verzi YouTube Music přehrávání na pozadí a stahování hudby pro offline poslech a zároveň nabízí poslech bez reklam až v rámci předplatného Premium, není překvapivé, že vznikají alternativní aplikace. Jednou z nich je BitChord, komunitně vyvíjený hudební přehrávač, který využívá katalog YouTube Music a nabízí některé funkce, za které si u oficiální služby musíte připlatit.
BitChord je dostupný zdarma a podle popisu projektu neobsahuje reklamy ani placené tarify. Označení „bez Googlu“ je ale potřeba chápat s rezervou: aplikace stále využívá infrastrukturu YouTube, ze které získává informace o skladbách i samotné streamy. Výhodou je, že k základnímu poslechu nepotřebujete Google účet ani oficiální aplikaci YouTube Music. Přihlášení je volitelné a může sloužit například k přístupu k vlastním playlistům a personalizovanému obsahu.
Co BitChord umí a proč to stojí za pozornost
BitChord není jen jednoduchý přehrávač s tlačítkem pro spuštění hudby. Podle informací projektu nabízí řadu funkcí, které mohou být zajímavé pro uživatele hledající alternativu k oficiální aplikaci YouTube Music. Mezi uváděné možnosti verze 1.8.1, vydané 19. října 2026, patří:
Offline stahování – aplikace umožňuje ukládat skladby do zařízení pro pozdější poslech. Dostupnost souborů v běžných složkách, například
nebo
Music/
, závisí na způsobu ukládání a nastavení aplikace.
Downloads/ Přehrávání na pozadí – hudba může pokračovat v přehrávání i po přepnutí do jiné aplikace, a to bez předplatného YouTube Music Premium. Systémový ekvalizér a podrobné statistiky přehrávání, označované jako „stats for nerds“. Integrace se Spotify – aplikace podle popisu projektu dokáže načíst vybrané playlisty a oblíbené skladby ze Spotify a vyhledat jejich odpovídající verze v katalogu YouTube Music. Od verze 1.8 má být odstraněn dřívější limit 100 skladeb. Texty písní přímo v aplikaci. Google Cast a Android Auto a samostatná televizní aplikace pro Android TV, Google TV a Fire TV. Desktopová beta verze pro Windows, Linux a macOS.
Oficiální YouTube Music v bezplatné variantě nenabízí všechny funkce dostupné předplatitelům Premium. BitChord se snaží některá z těchto omezení obejít, je však důležité počítat s tím, že jde o neoficiální řešení, jehož dostupnost a funkčnost se mohou v budoucnu změnit.
Jak to technicky funguje a kde je háček
BitChord podle dokumentace využívá knihovnu
InnerTubeX, která slouží jako klientská vrstva pro komunikaci s neoficiálně využívaným rozhraním YouTube InnerTube API. Díky tomu může aplikace přistupovat k informacím o hudebním katalogu, vyhledávání a streamování.
Pokud se uživatel rozhodne přihlásit ke svému Google účtu, projekt podle svého popisu využívá přihlašovací stránku Google. Před zadáním přihlašovacích údajů je však vždy vhodné ověřit, jak konkrétní verze aplikace s účtem a přístupovými údaji nakládá. U neoficiálních klientů totiž nemáte stejné záruky jako u aplikací přímo od Googlu.
Zásadním problémem je závislost na neoficiálním rozhraní. Google může kdykoli změnit jeho fungování, strukturu nebo pravidla přístupu. To může způsobit, že některé funkce přestanou fungovat, případně že aplikace nebude dočasně použitelná vůbec. Projekt na tato rizika upozorňuje také ve svém
repozitáři na GitHubu, kde se zároveň vymezuje vůči odpovědnosti za způsob, jakým uživatelé aplikaci využívají.
BitChord samotný hudební katalog neprovozuje. Funguje jako neoficiální rozhraní pro přístup k obsahu poskytovanému prostřednictvím služeb YouTube. To však automaticky neznamená, že každé použití aplikace odpovídá podmínkám dané služby nebo autorskému právu. Stejně tak nelze zaručit, že bude aplikace dlouhodobě fungovat bez omezení.
Projekt podle uvedených údajů aktivně vyvíjí autor Kushagra Singh spolu s dalšími přispěvateli. Repozitář má tisíce hvězd na GitHubu a
oficiální web aplikace uvádí vysoký počet stažení. Verze 1.8 a 1.8.1 měly v říjnu 2026 přinést například opravy Chromecastu, vylepšení integrace se Spotify a nové jazykové překlady. Konkrétní počty stažení, datum vydání a rozsah změn je vhodné ověřit přímo na stránkách projektu. Srovnání kvality zvuku: BitChord vs. velká trojka
Kvalita zvuku závisí především na zdroji, ze kterého aplikace hudbu přehrává. Pokud BitChord používá streamy z YouTube Music, jeho zvuková kvalita se řídí dostupnými formáty a nastavením této služby. Nelze proto automaticky předpokládat, že nabídne bezztrátový zvuk nebo stejnou kvalitu jako specializované hudební platformy.
Služba Maximální kvalita Formát YouTube Music / BitChord (výchozí zdroj) Závisí na dostupném streamu a nastavení služby Ztrátové formáty Spotify Premium Závisí na dostupné kvalitě a aktuální nabídce služby Formát podle aktuální nabídky Deezer Závisí na tarifu a dostupném streamu Včetně FLAC u podporovaných tarifů BitChord s externím zdrojem Závisí na použitém zdroji a jeho konfiguraci Může zahrnovat FLAC nebo ALAC
BitChord podle popisu projektu umožňuje využívat také další zdroje zvuku. Pokud si uživatel nakonfiguruje externí zdroj, který poskytuje bezztrátové soubory, může z něj přehrávat hudbu v odpovídající kvalitě. To však není vlastnost samotného katalogu YouTube Music a závisí na konkrétním zdroji i jeho nastavení.
Přesné maximální datové toky a podporované formáty se mohou měnit. Uvedené hodnoty proto nelze považovat za univerzální technické limity jednotlivých služeb bez ověření jejich aktuálních specifikací.
Co přijdete o a co získáte
Přechod na BitChord nemusí být ve všech ohledech bezproblémový. Některé funkce, které uživatelé znají z oficiálního YouTube Music, nemusejí být dostupné ve stejné podobě. To se může týkat například vzdáleného ovládání přehrávání mezi zařízeními nebo podpory chytrých hodinek. Přestože projekt může obsahovat moduly pro další platformy, jejich přítomnost v repozitáři sama o sobě neznamená, že jsou plně funkční a připravené k běžnému používání.
Dalším rozdílem je způsob instalace. Pokud aplikace není dostupná v Google Play, je nutné ji stáhnout z jiného zdroje, například z
GitHub Releases. U Androidu to může vyžadovat povolení instalace z daného zdroje. Před instalací je důležité ověřit, že stahujete oficiální sestavení projektu, a zkontrolovat jeho požadavky na verzi systému.
BitChord může být zajímavou alternativou pro ty, kteří chtějí poslouchat hudbu bez reklam, využívat přehrávání na pozadí a neplatit za předplatné YouTube Music Premium. Je ale nutné počítat s tím, že jde o neoficiální aplikaci závislou na službách Googlu. Její budoucí funkčnost proto není zaručena a dostupnost jednotlivých funkcí se může měnit.
Projekt podle svých materiálů nabízí také řadu jazykových lokalizací. Zda je aktuálně plně podporována čeština, je vhodné ověřit přímo v aplikaci nebo v jejím repozitáři. Samotný fakt, že je YouTube Music oficiálně dostupné v Česku, navíc nezaručuje, že všechny funkce neoficiálního klienta budou v tuzemsku fungovat bez omezení.
BitChord tak může představovat praktickou alternativu k oficiální aplikaci YouTube Music, zejména pokud vám záleží na bezplatném přehrávání na pozadí a dalších funkcích, které jsou jinak spojeny s předplatným. Před instalací je ale dobré zvážit bezpečnost, kompatibilitu a podmínky používání. Zásadní je také počítat s tím, že aplikace stojí na neoficiálním rozhraní, jehož fungování může Google kdykoli změnit.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík