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Módní ostuda českých seniorek. Opakují ji každý podzim už 100 let a ani netuší, že si tím přidávají roky

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Dennívýzva
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S prvním mrazivým ránem se v předsíních odehrává pořád stejný rituál. Z […]
Módní ostuda českých seniorek. Opakují ji každý podzim už 100 let a ani netuší, že si tím přidávají roky

Módní ostuda českých seniorek. Opakují ji každý podzim už 100 let a ani netuší, že si tím přidávají roky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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