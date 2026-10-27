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Nemáte doma tuhle lampičku z ČSSR? V cizině dnes stojí téměř 300 dolarů

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Zelená stolní lampa s lesklými chromovými tyčkami, vyrobená v Československu zhruba před […]
Nemáte doma tuhle lampičku z ČSSR? V cizině dnes stojí téměř 300 dolarů

Nemáte doma tuhle lampičku z ČSSR? V cizině dnes stojí téměř 300 dolarů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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