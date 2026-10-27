Připravte topení na zimu: odvzdušněte radiátory a nechte seřídit kotel a ušetříte klidně 4 500 Kč

Venku se ochlazuje a radiátory se po dlouhé letní pauze zase probouzejí. Kdo je jen otočí naplno a dál neřeší, může celou zimu platit za teplo, které v obýváku nikdy neucítí. Přitom stačí dvě věci. Jednu zvládnete sami s klíčkem a hadrem, na druhou si pozvete technika.
Kolik umí ušetřit dobře seřízený kotel
Nejvíc peněz se schovává v samotném zdroji tepla. Podle zářijového vyjádření společnosti ČEZ Prodej spálí kotel, o který se někdo pravidelně stará a který má správné nastavení, až o 15 procent méně plynu. Pro typický rodinný dům to podle dodavatele znamená roční úsporu až 4 500 korun.
Berte to jako horní hranici odhadu, skutečná úspora se bude dům od domu lišit. Hraje roli velikost domu, stáří kotle i to, jak dlouho ho nikdo neviděl zevnitř. Domácnosti napojené na společnou kotelnu domu tohle řešit nemusí, o kotel se stará správa domu. Odvzdušnění radiátorů se ale týká i obyvatel panelových domů. Tam mívají odvzdušňovací ventil obvykle jen radiátory v nejvyšších patrech, obyvatelé ostatních bytů se proto domlouvají se sousedy nebo se správcem domu.
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Poctivá servisní prohlídka trvá zhruba hodinu až hodinu a půl. Technik během ní:
prohlédne hořák; vyčistí spalovací komoru a výměník, ve kterém se časem usazují nečistoty; zkontroluje tlak v expanzní nádobě; potom seřídí kotel, aby spaloval plyn co nejúčinněji; na závěr vyzkouší pojistky i těsnost napojení kotle na plynový rozvod.
Prohlídka má i bezpečnostní rozměr. Zanedbaný kotel nespaluje plyn dokonale a hrozí, že z něj začne unikat oxid uhelnatý, kterým se člověk může otrávit. Zákon domácnostem servis vlastního kotle nenařizuje, odborníci přesto doporučují zvát technika každý rok. Povinnou kontrolu ale předpisy ukládají pro spalinovou cestu. U běžného plynového kotle ji kominík provádí jednou ročně, u kondenzačního kotle nejméně jednou za dva roky. Kdo má kotel ještě v záruce, ať nahlédne do záručních podmínek, protože řada výrobců s pravidelnou prohlídkou počítá. Protokoly ze servisu proto pečlivě uschovejte.
Přečtěte si také: Kdo dá vlašáky hned do kbelíku, riskuje plíseň. Češi zapomínají na 3 dny, které je zachrání Pravidelná servisní prohlídka kotle šetří plyn a hlídá i bezpečnost domácnosti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S objednáním neotálejte. S prvními chladnými dny se servisním firmám hrnou objednávky a na volný termín se čeká déle.
Studený vršek radiátoru prozradí vzduch
Druhý úkol se týká radiátorů. Za několik měsíců bez provozu si do trubek najde cestu vzduch a usadí se v nejvyšším místě každého tělesa. Tam, kde se vytvořila vzduchová bublina, voda neobíhá, a ta část radiátoru proto zůstává chladná.
Poznáte to hned po prvním zatopení. Přejeďte po radiátoru dlaní odspodu nahoru a ucítíte, že teplo směrem k horní hraně slábne. Zavzdušněné těleso se často ozve i zvukem, jako by v něm crčela voda. Kotel přitom ohřívá vodu naplno a vy platíte za teplo, které se do pokoje nedostane.
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Topenáře k tomu volat nemusíte. Stačí odvzdušňovací klíček nebo plochý šroubovák, hadr a hrnek či kbelík na vodu. Malý ventil najdete na boku radiátoru v jeho horní části.
Pak postupujte takto:
Nádobu podržte pod ventilem. Klíčkem ventil opatrně pootočte, většinou stačí půl otáčky. Ozve se syčení, jak z radiátoru odchází vzduch. Jakmile místo vzduchu začne vytékat voda bez bublinek, ventil zase utáhněte.
Dejte pozor, z ventilu může uniknout horký vzduch i voda.
Kdo topí vlastním kotlem, podívá se po odvzdušnění všech radiátorů na manometr. Spolu se vzduchem totiž ze soustavy uteče i trocha vody a tlak může klesnout. Při nízkém tlaku doplňte do soustavy vodu, nechte kotel chvíli topit a pak radiátory projděte znovu, protože se v nich mohl objevit další vzduch.
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Oba podzimní úkoly přehledně shrnuje následující tabulka:
Servis kotle Odvzdušnění radiátorů Kdo ho udělá servisní technik zvládnete ho sami, topenáře volat nemusíte Jak dlouho trvá zhruba hodinu až hodinu a půl pár minut Co budete potřebovat volný termín u technika, na podzim se na něj často čeká odvzdušňovací klíček nebo plochý šroubovák, hadr a hrnek či kbelík na vodu Co přinese podle ČEZ Prodej až o 15 procent méně spáleného plynu, v typickém rodinném domě úspora do 4 500 korun ročně zbaví radiátor vzduchu, kvůli kterému zůstává jeho horní část studená Na co myslet odborníci servis doporučují jednou ročně, povinná je kontrola spalinové cesty u kominíka, protokoly schovávejte kvůli záruce vzduch i voda mohou být horké, s vlastním kotlem pak zkontrolujte tlak na manometru Tlak, hlavice a prach
Když tlak na kotli nedrží a vodu do soustavy dopouštíte znovu a znovu, je čas na servisního technika. Za opakovaným zavzdušněním bývá často nízký tlak v expanzní nádobě. Každé další dopouštění přivede do soustavy nové plyny a radiátory se zase zaplní vzduchem.
Pozornost si zaslouží i termostatické ventily. Ventil pod hlavicí se během léta může zaseknout a radiátor pak zůstane studený, ať hlavici nastavíte na jakékoli číslo. Ještě před zimou proto hlavicí několikrát protočte od minima po maximum a zpátky, aby se mechanismus rozhýbal.
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Nakonec nahlédněte do mezer mezi lamelami radiátoru. Prach, který se tam za rok usadí, obalí kov a teplo pak do pokoje prochází hůř, proto radiátor od prachu před začátkem topné sezony vyčistěte. Radiátorům také nechte volný prostor, protože všechno, co před nimi stojí nebo přes ně visí, drží teplo u zdi.
Zdroje: https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/cez-prodej-nove-nabizi-servis-kotle-zdarma.-domacnostem-muze-snizit-spotrebu-plynu-az-o-15-239604, https://www.newstream.cz/money/az-se-kotel-zepta-cos-delal-v-lete-servis-stoji-kolem-tri-tisic-rocne, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-servisem-kotle-usetrite-za-plyn-tisice-rocne-cas-na-objednani-technika-je-prave-ted-40486540, https://hornbach.cz/navody/jak-se-pred-sezonou-postarat-o-radiatory, https://www.ceskestavby.cz/clanky/5-rad-jak-pripravit-topny-system-na-zimu-24983.html, https://www.finance.cz/clanky/514817-priprava-na-topnou-sezonu/, https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/plynari-radi-ted-je-spravny-cas-na-servis-plynovych-spotrebicu, https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/123884-cez-uz-hlida-kotle-pro-10-000-zakazniku-kazdy-mesic-jich-pribyva-dalsi-tisic, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34, https://energozrouti.cz/clanek/radiatory-pripravte-na-zimu-uz-koncem-zari