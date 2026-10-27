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Připravte topení na zimu: odvzdušněte radiátory a nechte seřídit kotel a ušetříte klidně 4 500 Kč

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Venku se ochlazuje a radiátory se po dlouhé letní pauze zase probouzejí. Kdo je jen otočí naplno a dál neřeší, může celou zimu platit za teplo, které v obýváku nikdy neucítí. Přitom stačí dvě věci. Jednu zvládnete sami s klíčkem a hadrem, na druhou si pozvete technika. Kolik umí ušetřit dobře seřízený kotel Nejvíc peněz […]
Připravte topení na zimu: odvzdušněte radiátory a nechte seřídit kotel a ušetříte klidně 4 500 Kč

Připravte topení na zimu: odvzdušněte radiátory a nechte seřídit kotel a ušetříte klidně 4 500 Kč

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:55

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