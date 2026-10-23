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Syndrom neklidných noh: Záludný stav, který ničí spánek

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Večer si lehnete do postele a těšíte se na odpočinek. Místo uvolnění však přichází mravenčení, brnění, tahání nebo pocit těžkosti v nohou. Nutí vás končetinami pohybovat. Vsát, projít se, protáhnout nohy. Úleva přijde rychle. Jakmile se ale znovu zklidníte, nepříjemné pocity se vracejí.
žena nemůže spát kvůli syndromu

žena nemůže spát kvůli syndromu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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