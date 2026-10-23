Syndrom neklidných noh: Záludný stav, který ničí spánek

Večer si lehnete do postele a těšíte se na odpočinek. Místo uvolnění však přichází mravenčení, brnění, tahání nebo pocit těžkosti v nohou. Nutí vás končetinami pohybovat. Vsát, projít se, protáhnout nohy. Úleva přijde rychle. Jakmile se ale znovu zklidníte, nepříjemné pocity se vracejí.
Syndrom neklidných noh je neurologická porucha. Projevuje se nutkáním pohybovat končetinami, nejčastěji nohama. Potíže se objevují především v klidu, večer a v noci. Proto dokáže výrazně narušit spánek. Lidé dlouho nespí, probouzejí se nebo se do postele vracejí několikrát za noc.
Příčina není vždy jasná. Důležitou roli hraje porucha dopaminového přenosu v mozku a dědičnost. Potíže mohou zhoršovat těhotenství, onemocnění ledvin, některé léky, alkohol, nikotin i nadbytek kofeinu. Často se syndrom pojí s nedostatkem železa. Nízké zásoby železa mohou ovlivnit funkci dopaminu v centrálním nervovém systému.
Význam klíčových minerálů pro nervovou soustavu
Největší význam má železo. Lékaři obvykle vyšetřují nejen hemoglobin, ale především feritin, který odráží zásoby železa. Pokud je feritin nízký, léčba nedostatku železa může příznaky zmírnit. Doplněk by se však neměl užívat naslepo. Nadbytek železa tělu škodí. Hořčík se často zmiňuje v souvislosti se svalovými křečemi a nervovou dráždivostí.
Jeho nedostatek může přispívat k nepříjemným svalovým pocitům. Není ale důkaz, že by hořčík sám léčil syndrom neklidných noh. Před doplňky je lepší nechat si hladiny vyšetřit a poradit se s lékařem.
Foto: Pixabay Praktické kroky k večernímu zklidnění končetin
Úlevu může přinést několik návyků. Pomáhá pravidelný, ale nepříliš náročný pohyb. Hodí se chůze, plavání nebo protahování. Intenzivní trénink těsně před spaním však může potíže zhoršit. Před uléháním pomáhá teplá sprcha nebo koupel nohou. Někomu uleví masáž lýtek, střídavé sprchování nebo lehké protažení svalů. Vhodné je také chodit spát a vstávat přibližně ve stejnou dobu.
Večer se vyplatí omezit kávu, černý čaj, energetické nápoje, alkohol i nikotin. Mohou dráždit nervový systém a zhoršovat spánek. Pokud potíže trvají dlouho nebo výrazně narušují spánek, je nutné navštívit neurologa. Syndrom neklidných noh se dá léčit. Správná léčba ale vyžaduje určení příčiny.
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Syndrom neklidných noh: Záludný stav, který ničí spánek
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