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Šedý zákal: Signály, že je čas na operaci očí

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Šedý zákal představuje nejčastější příčinu zhoršení zraku u lidí starších šedesáti let. Nejedná se o infekci ani nádor, ale o přirozený degenerativní proces. Zdravá oční čočka je průhledná a funguje jako objektiv fotoaparátu, který ostří světelné paprsky na sítnici. Vlivem stárnutí dochází ke změnám ve struktuře bílkovin uvnitř čočky. Ty se začínají shlukovat a čočka se postupně kalí.
cataract

cataract

Zdroj: Magnific.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 18:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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