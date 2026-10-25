Šedý zákal: Signály, že je čas na operaci očí

Šedý zákal představuje nejčastější příčinu zhoršení zraku u lidí starších šedesáti let. Nejedná se o infekci ani nádor, ale o přirozený degenerativní proces. Zdravá oční čočka je průhledná a funguje jako objektiv fotoaparátu, který ostří světelné paprsky na sítnici. Vlivem stárnutí dochází ke změnám ve struktuře bílkovin uvnitř čočky. Ty se začínají shlukovat a čočka se postupně kalí.
Varovné signály stárnoucí čočky
Zhoršování zraku probíhá zpočátku nenápadně. Obraz se stává neostrým, jako byste se dívali přes špinavé sklo nebo jemnou mlhu. Brýle nepomáhají a jejich výměna nepřináší úlevu. Barvy ztrácejí sytost, působí vybledle a chytají nažloutlý až hnědavý nádech. Lidé s pokročilým zákalem mají problém rozeznat tmavě modrou barvu od černé.
Typickým příznakem je zvýšená citlivost na světlo. Sluneční svit začíná být nepříjemný a pohled do reflektorů aut při nočním řízení se stává nebezpečným kvůli světelným kruhům (haló efektu). Někdy může katarakta způsobit dočasné zlepšení vidění na blízko! Pacient najednou nepotřebuje brýle na čtení. Jde však o klamný stav zvaný myopizace čočky, který brzy odezní.
Foto: Magnific.com
Rychlost kalení je u každého člověka jiná. Vývoj urychluje vystavování očí UV záření bez slunečních brýlí, kouření a přidružená onemocnění (jako je diabetus). Cukrovkáři trpí šedým zákalem dříve a onemocnění u nich dokonce postupuje agresivněji.
Chirurgické řešení jako jediná cesta
Kapky, masti ani speciální cviky nedokážou čočku vyjasnit. Jediným řešením je chirurgický zákrok. Operace patří mezi nejčastější a nejbezpečnější medicínské procedury na světě. Historický přístup, kdy se muselo čekat, až čočka takzvaně dozraje a člověk téměř oslepne, je dávno překonaný. Zákrok se doporučuje podstoupit ve chvíli, kdy zhoršené vidění začne omezovat kvalitu běžného života.
Vše probíhá ambulantně a trvá zhruba patnáct minut. Provádí se v lokální anestezii pomocí znecitlivujících kapek do očí. Pacient je při plném vědomí a necítí bolest. Chirurg pomocí ultrazvuku nebo speciálního laseru rozdrtí zkalenou čočku a drobným, milimetrovým řezem ji odsaje. Do uvolněného pouzdra následně vloží čočku umělou, která se v oku rozvine.
Výběr správné nitrooční čočky
Umělá čočka je obvykle hrazená zdravotní pojišťovnou. Nicméně umožňuje ostré vidění na jednu konkrétní vzdálenost, většinou do dálky. Pacient pak po operaci nadále potřebuje brýle na čtení a práci na počítači. Oftalmologie nabízí řadu nadstandardních možností za příplatek.
Bifokální nebo trifokální čočky dokážou rozdělit dopadající světlo tak, že zajistí ostré vidění do dálky, na střední vzdálenost i na blízko. Pacient se tak zbaví závislosti na brýlích. Existují také torické čočky. Ty umí korigovat i astigmatismus (zakřivení rohovky). Volba správné čočky vyžaduje pečlivé předoperační měření a zhodnocení životního stylu pacienta. No a také finanční možnosti.
Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/operace-sedeho-zakalu, https://www.ocp.cz/data/sedyzakal-ocp-guide_v2.0.pdf, https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/sedy-zakal-operace-prevence-mudr-martin-hlozanek.A210919_182509_zdravi_frum, https://www.neovize.cz/operace-sedeho-zakalu/caste-dotazy-lecba-sedeho-zakalu/kdy-podstoupit-operaci-sedeho-zakalu/, https://nemocniceostravavitkovice.agel.cz/pracoviste/oddeleni/ocni/poskytovana-pece/sedy-zakal/mate-sedy-zakal.html, https://www.oftex.cz/poradna-ocniho-lekare-ocni-radce/kdy-operovat-sedy-zakal-a-muze-se-po-operaci-zakal-znovu-objevit/ Foto: Magnific.com
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Šedý zákal: Signály, že je čas na operaci očí
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