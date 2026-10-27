Řidič zaparkoval před vlastním domem a soused na něj zavolal policii. Rozhodující není, komu dům patří

Rozhodující je především to, kde auto skutečně stojí. Prostor před plotem nemusí patřit vlastníkovi domu a i soukromý pozemek může mít režim veřejně přístupné účelové komunikace. Katastrální vlastnictví proto není jedinou odpovědí na otázku, jaká pravidla se použijí. V pochybnostech je třeba rozlišit druh pozemku, komunikaci a její skutečný právní režim.
Průjezd musí zůstat volný i bez značky
Zákon stanoví pravidla zastavení a stání přímo. Při stání má zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy. Policie proto upozorňuje, že na obousměrné komunikaci jde v součtu o šest metrů. Odlišně se posuzuje krátké zastavení a místní úprava může provoz uspořádat jinak.
Není tedy nutné, aby byl u každého nevhodného místa zákaz stání. Problém může vzniknout u křižovatky, na chodníku nebo tam, kde vůz ohrožuje bezpečnost provozu. Skutečnost, že se na stejném místě parkuje řadu let, sama nezakládá zákonnou výjimku. Kontrola musí posoudit konkrétní uspořádání ulice a použitelné pravidlo.
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Vjezd není automaticky soukromé parkovací stání
Zákon zakazuje zastavení a stání před vjezdem na pozemní komunikaci z místa mimo ni. Vlastník domu proto nemůže předem spoléhat na obecnou výjimku, že před vlastními vraty smí vždy zaparkovat. Při přestupkovém posouzení se hodnotí i konkrétní okolnosti, ale samotné vlastnictví není univerzální obranou.
Ještě zřetelnější je situace, kdy vjezd používají další oprávněné osoby nebo auto zasahuje do chodníku. Řidič pak nemůže za rozhodující vydávat jen svůj souhlas. Sousedský spor o hranici pozemku je přitom jiná otázka než dodržení pravidel na komunikaci. Jedno řízení nemusí vyřešit obojí.
Oznámení souseda není rozhodnutím o vině
Policista či strážník musí zjistit skutečný stav a konkrétní porušení. Nelze uložit postih jen proto, že se sousedovi zaparkované auto nelíbí. Pokud řidič s tvrzeným přestupkem nesouhlasí, význam mají fotografie, umístění značek, šířka průjezdu a další důkazy vztahující se k okamžiku kontroly.
Na vlastním neveřejném pozemku za vjezdem se situace může řídit jinými pravidly než v ulici. Ani tam ale vlastnictví neopravňuje zasahovat do cizích práv nebo blokovat přístup, který někdo oprávněně užívá. Pro bezpečné rozhodnutí je proto potřeba znát přesné místo stání; samotná adresa domu ani jméno uvedené v katastru výsledek neurčí.
zakonyprolidi.cz, policie.gov.cz