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Studentka z východních Čech nafotila titulní stranu Playboye

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Novou Playmate českého Playboye se stala devatenáctiletá studentka Kristýna Anna Škodová z České Třebové. V osmnácti letech vyhrála casting a následně v Cannes nafotila titulní stranu říjnového čísla, které vychází dnes. Vedle studia se věnuje modelingu, do budoucna ji láká také moderování.
Studentka z východních Čech nafotila titulní stranu Playboye

Studentka z východních Čech nafotila titulní stranu Playboye

Zdroj: Anna Koniaeva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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