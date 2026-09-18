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Hradec Králové hostí o víkendu koně, Kozuba i dožínky, ve hře je i film za stovku

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Hledáte, kam vyrazit o víkendu v Hradci Králové? Čekají vás závody na koních, pohádková výprava pro děti, film za stovku i pořádná dávka hudby. Vybrali jsme pár akcí, které stojí za to zapsat do kalendáře.
Hradec Králové hostí o víkendu koně, Kozuba i dožínky, ve hře je i film za stovku

Hradec Králové hostí o víkendu koně, Kozuba i dožínky, ve hře je i film za stovku

Zdroj: Facebook
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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