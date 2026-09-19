Máte dluh u VZP? Ne, sms zprávy posílají kyberšmejdi

Varování před dluhem na pojistném a jeho nutné zaplacení ještě daný den je obsahem falešné SMS zprávy, kterou v posledních týdnech rozesílají podvodníci. Varující by měla být už sama naléhavost textu zprávy, kterou se podobné podvody vyznačují.
Cílem kyberšmejdů je opět získání platby a přístup k bankovním účtům obětí tohoto podvodu.
„Text SMS zprávy je velmi jednoduchý a upozorňuje na fiktivní dluh u pojistné smlouvy. Součástí je odkaz, na němž by lidé měli získat informace o údajné dlužné částce, s výzvou k její okamžité úhradě. I v tomto případě důrazně varuji, aby lidé na nic neklikali. Stali by se obětí podvodu. Přijdou o finanční prostředky i údaje pro vstup do svého bankovnictví,“ nabádá k obezřetnosti Jan Svoboda, ředitel Odboru bezpečnosti VZP, a dodává: „VZP nikdy nerozesílá podobné SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Pokud si příjemce zprávy není její pravostí jistý, může se obrátit na klientskou linku VZP nebo poslat e-mail s dotazem na info@vzp.cz.“
Varující by měla být také adresa odkazu, která je v textu zprávy uvedena pro zaslání „dluhu“. Nepoužívá oficiální web VZP.cz, příjemce navádí k přechodu (prokliku) na stránky se sice nápodobou této adresy, nicméně s doménou .casa (namísto v Česku obvyklé .cz).
VZP opět důrazně varuje, jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte. Rozhodně touto formou nevyplňujte žádné své osobní či bankovní údaje.
VZP na zneužívání svého jména kyberšmejdy upozorňuje opakovaně. Některé e-maily slibují vyplatit fiktivní přeplatky, zapojení do falešného průzkumu či zapojení do soutěže s potřebou vyplnění osobních (a bankovních) údajů. Naposledy také zneužili podvodníci veřejnou debatu o digitalizaci zdravotnictví a snažili se vylákat z pojištěnců osobní údaje, aby „mohli i nadále využívat lékařské služby“, což je samozřejmě opět naprostý nesmysl. Více informací k jednotlivým incidentům i formám podvodů najdete v sekci Podvodné zprávy.
Co dělat, když dostanete podobný e-mail:
- Neotevírejte přílohy ani neklikejte na odkazy;
- Nezadávejte žádné osobní ani bankovní údaje; v případě, že jste tak již učinili, neprodleně kontaktujte svou banku a policii!!!
- V případě podezření kontaktujte info@vzp.cz;
- Vždy si ověřujte, že jste na oficiální stránce VZP ČR: www.vzp.cz;
- Upozorněte na tento podvod své okolí, zejména seniory, kteří mohou být častým cílem.
Jak se klient dozví, jestli dluží na pojistném nebo má přeplatek
- Přes aplikaci Moje VZ
- Osobně na pobočce VZP