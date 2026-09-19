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Máte dluh u VZP? Ne, sms zprávy posílají kyberšmejdi

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Varování před dluhem na pojistném a jeho nutné zaplacení ještě daný den je obsahem falešné SMS zprávy, kterou v posledních týdnech rozesílají podvodníci. Varující by měla být už sama naléhavost textu zprávy, kterou se podobné podvody vyznačují.
Máte dluh u VZP? Ne, sms zprávy posílají kyberšmejdi

Máte dluh u VZP? Ne, sms zprávy posílají kyberšmejdi

Zdroj: 162ae300d0c33ae8192c0b7e5e441743/ChatGPT-Image-17.9.2026-20-06-11.png
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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