Topuria letos zápasit nebude. Trenér prozradil, kdy má být připravený na návratPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Topuria letos zápasit nebude. Trenér prozradil, kdy má být připravený na návrat
Patrik Kincl se po dvou výhrách vrátil na druhé místo střední váhy OKTAGONu. Pokud chce znovu bojovat o...
Vlasto Čepo při debatě o smlouvách v Oktagonu použil jako příklad odměnu 50 tisíc eur (přibližně 1,22...
Lucia Szabová prošla OKTAGONem bez porážky, získala pásy ve dvou váhových kategoriích a porazila zkušenou...
Spojení Tadeáše Růžičky s Radkem Roušalem láká hlavně kvůli postojářským pravidlům Stand & Bang. Ondřej...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →