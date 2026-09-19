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Vuelta podle experta jasně zastínila Tour i Giro. Bez Pogačara bude MS úplně otevřené

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Bývalý vítěz Vuelty Sean Kelly označil letošní ročník španělské Grand Tour za jednoznačně nejlepší třítýdenní závod sezony. Vyzdvihl životní formu vítězného Enrica Mase, pět etapových triumfů perspektivního Matthewa Brennana i proměnu Movistaru. Zároveň už vyhlíží mistrovství světa v Kanadě, kde při absenci Tadeje Pogačara očekává mnohem méně předvídatelnou bitvu.
Vuelta podle experta jasně zastínila Tour i Giro. Bez Pogačara bude MS úplně otevřené

Vuelta podle experta jasně zastínila Tour i Giro. Bez Pogačara bude MS úplně otevřené

Zdroj: La Vuelta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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