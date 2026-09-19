Prodavačka z drogerie prozrazuje ženám 60+: tyhle 3 šampony si nikdy nekupujte. Vlasy pak zplihnou a ztratí lesk

V drogerii se dá u regálu s vlasovou kosmetikou strávit deset minut a nakonec odejít se stejnou lahví jako posledních deset let. Mezi lidmi, kteří tam tráví celé dny, koluje jedna jednoduchá rada: otočte lahev a přečtěte si, co je na začátku složení. Po šedesátce právě tohle rozhoduje, jestli budou vlasy pružné a lesklé, nebo suché a bez života.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Proč vám najednou nesedí šampon, který jste kupovala roky
S menopauzou klesá hladina estrogenu a pokožka hlavy začne tvořit méně mazu. Vlasy tím přicházejí o svůj přirozený ochranný film, hůř drží vlhkost, ztrácejí pružnost a snadněji se lámou.
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Zároveň se zkracuje růstová fáze vlasu, takže vlasů ubývá a jednotlivé prameny jsou tenčí než dřív. Šampon, který ve čtyřiceti skvěle zvládal mastící se vlasy, teď dělá pravý opak toho, co potřebujete.
Foto: Freepik.com 1. Silně pěnivý šampon se sulfáty hned na začátku složení
Hustou pěnu mají na svědomí sulfáty, na etiketě je najdete jako sodium lauryl sulfate (SLS) nebo sodium laureth sulfate (SLES). SLS je z obou agresivnější a už tak suchou pokožku hlavy dokáže vysušit ještě víc.
Množství pěny přitom o kvalitě mytí nevypovídá nic. Šetrnější tenzidy umyjí vlasy stejně dobře, hledejte ve složení coco-glucoside, decyl glucoside nebo sodium cocoyl isethionate.
Přečtěte si také: Kadeřnice varuje ženy 60+: tenhle 1 střih přidává 5 let. Většina Češek si ho nechává dělat pořád dokola 2. Šampon, který slibuje okamžitý hedvábný lesk
Za rychlou hladkostí stojí obvykle silikony. Poznáte je podle koncovek -cone, -conol a -xane, nejčastěji jde o dimethicone nebo amodimethicone.
Silikon vlas obalí tenkým filmem, což jednou nebo dvakrát nevadí. Jenže s každým mytím se přidá další vrstva a ty nerozpustné běžný šampon nesmyje. Jemné vlasy jsou po pár týdnech těžší, matnější a úplně bez objemu.
Foto: Shutterstock.com 3. Silver šampon používaný každý den
Fialové a silver šampony obsahují pigment, který potlačuje žluté tóny, a šedinám opravdu prospívají. Patří ale mezi doplňkovou péči zhruba jednou až dvakrát týdně.
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Když jimi myjete vlasy denně nebo je necháváte působit dlouho, pigment se ve vlasech začne hromadit a prameny mohou chytit fialový nádech. Panikařit nemusíte, dalším umytím běžným šamponem se nádech vymyje. Většina těchto šamponů navíc vlasy vysušuje, takže je dobré střídat je s hydratační péčí.
Co místo toho hledat na etiketě
Složky jsou na obalu řazeny sestupně podle množství, takže prvních několik položek tvoří většinu obsahu lahve. Dobrým znamením je hydrolyzovaný keratin nebo hedvábí, rýžový či pšeničný protein a panthenol, protože zpevňují a hydratují vlas zevnitř bez těžké vrstvy na povrchu.
Pokud vás dlouhodobě trápí svědění, výrazná suchost pokožky hlavy nebo vlasy vypadávají víc než obvykle, poraďte se se svým lékařem nebo dermatologem. Samotná výměna šamponu na tohle nestačí.
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