Nejhorší hořčice z českých supermarketů. Češi ji kupují úplně ke všemu a neví, co obsahuje

Párek, řízek, chlebíček i klobása z grilu. Hořčice patří k jídlu skoro každého Čecha a ze sklenice mizí rychlostí, kterou by leckterá jiná pochutina mohla závidět. Málokdo se ale u regálu zastaví a přečte si, co vlastně kupuje. Přitom právě tam se skrývá propastný rozdíl mezi poctivým výrobkem a tou nejlacinější variantou, ve které z pravé hořčice zůstalo překvapivě málo.
Co má v sobě opravdová hořčice
Poctivá hořčice si vystačí s hrstkou surovin. Základem jsou mletá hořčičná semínka, voda, kvasný ocet, sůl, cukr a koření. Nic dalšího k ní ve skutečnosti nepatří. Sílu i typickou palčivost obstarají samotná semínka. Jakmile se rozemelou a smíchají s vodou, aktivuje se v nich enzym a uvolní se ostré silice, které navíc brzdí množení bakterií. Ve spojení s octem a solí tak semínka fungují jako přírodní konzervant a dobře vyrobená hořčice se obejde bez chemie.
Hořčičné semeno navíc není žádná prázdná náplň. Tvoří ho zhruba z třetiny olej s příznivým složením, k tomu bílkoviny, vláknina a látky zvané glukosinoláty, které hořčici dodávají její typickou říznost. Samotná hořčice navíc povzbuzuje trávení, takže pomáhá zpracovat i tučné maso, se kterým se u nás podává nejčastěji.
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Potíž začíná u nejlevnějších sklenic. Čím je hořčice lacinější, tím méně semínek v ní zpravidla najdete. Chybějící semínka výrobce nahradí obyčejnou vodou a slabší chuť dožene větší dávkou octa, soli a cukru. Řada nejlevnějších hořčic navíc podíl semínek na obalu vůbec neuvádí, takže zákazník nemá jak zjistit, kolik pravé suroviny si vlastně kupuje.
Druhým poznávacím znamením laciné hořčice bývají přídatné látky. V levnějších variantách se objevuje třeba konzervant benzoan sodný, tedy éčko E211. Má prodloužit trvanlivost, jenže poctivě vyrobená hořčice ho vůbec nepotřebuje. Když ve složení narazíte na dlouhý řádek plný éček, držíte v ruce spíš tu horší kategorii.
Etiketa prozradí víc než cena
Nejlepším vodítkem je obsah tuku. Protože tuk pochází hlavně ze samotných semínek, platí jednoduché pravidlo. Čím víc tuku, tím víc skutečné hořčice ve sklenici. Česká vyhláška u plnotučné hořčice předepisuje nejméně 3,6 procenta tuku, a výrobek, který se drží těsně u téhle spodní hranice, obsahuje semínek jen nutné minimum.
Přečtěte si také: Kadeřnice varuje ženy 60+: tenhle 1 střih přidává 5 let. Většina Češek si ho nechává dělat pořád dokola Krátké složení s hořčičnými semínky na prvním místě prozradí kvalitu hořčice spolehlivěji než cena. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vyplatí se přečíst i zbytek etikety. Krátké a srozumitelné složení, kde jsou hořčičná semínka hned na začátku, je dobrým znamením. Naopak dlouhý výčet s barvivy, zahušťovadly a konzervanty napovídá, že výrobce ušetřil právě na té nejdůležitější surovině.
Hlavní rozdíly shrnuje tabulka níže:
Znak Poctivá hořčice Laciná hořčice Podíl semínek vysoký, semínka tvoří základ nízký, chybějící semínka nahrazuje voda a podíl často na obalu chybí Přídatné látky nepotřebuje je, obejde se bez chemie konzervant benzoan sodný (E211) Složení krátké, hořčičná semínka hned na začátku dlouhý výčet s barvivy, zahušťovadly a konzervanty Obsah tuku vyšší, značí víc skutečné hořčice nízký, drží se u spodní hranice 3,6 procenta Sladká past jménem cukr
Zvláštní pozornost si zaslouží cukr. Zatímco plnotučná hořčice musí mít podle vyhlášky nejméně 5 procent cukru, u kremžské je to nejméně 16 procent. Nasládlá chuť je sice u nás oblíbená, znamená to ale, že s hořčicí do sebe dostáváte podstatně víc cukru, než byste u ostré pochutiny čekali. U sladších a ochucených variant se proto vyplatí podívat se i na výživové údaje na zadní straně.
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To rozhodně neznamená, že byste se hořčici měli vyhýbat. Když sáhnete po výrobku s krátkým složením a slušným podílem semínek, dostanete pochutinu s vitaminy, minerály i vlákninou, která jídlu dodá chuť a pomůže s trávením. Stačí u regálu otočit sklenici a věnovat pár vteřin tomu, co je na ní napsané.
Zdroje: https://www.vyzivaspol.cz/horcicne-seminko/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-398, https://www.coopclub.cz/zdravy_zivotni_styl/horcice/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8Di%C4%8Dn%C3%A9_sem%C3%ADnko, https://www.ferpotravina.cz/horcice/horcice-plnotucna, https://www.jimeto.cz/horcice/