Řepa z obchodu nemá šanci: Zemědělci přidávají k zálivce jednu lžíci levné přísady a bulvy jsou dvakrát větší a sladší

Červená řepa se na českých zahradách objevuje stále častěji. Je to proto, že si milovníci zahradničení stále lépe uvědomují její neuvěřitelnou výživovou hodnotu a všestrannost v kuchyni. Pro vypěstování skutečně bohaté úrody velké a chutné červené řepy je nezbytné správné hnojení. A stačit vám na to bude jeden jediný prostředek.
Výhody superfosfátu pro řepu
Superfosfát, fosforečné hnojivo obsahující základní živiny, jako je
fosfor, pomáhá podpořit vývoj kořenů a zlepšuje celkový růst rostlin. Výsledkem je větší, zdravější a sladší řepa. Fosfor navíc napomáhá přenosu energie v rostlině, čímž podporuje účinnou fotosyntézu a produkci sacharidů. Výsledkem je, že řepa prospívá a stává se lahodně sladkou a jemnou, jako stvořenou pro kulinářské pochoutky. Takovou v běžném obchodě zkrátka a dobře nekoupíte. Kdy a jak hnojit červenou řepu
Aby řepa rychle rostla a poskytovala bohaté výnosy, je třeba hnojit ji nejlépe v červenci. Vhodným hnojivem je superfosfát, který by se měl aplikovat v dávce 50 gramů na metr čtvereční kolem rostlin. Jeho účinky je však vhodné podpořit i vhodným účinným domácím hnojivem, které řepě dodá všechny základní živiny.
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Přípravu tohoto výživného roztoku začněte rozpuštěním 1 gramu síranu manganatého v 10 litrech vody. Přidejte 1 polévkovou
lžíci hořečnanu draselného, 1 polévkovou lžíci superfosfátu a dobře promíchejte. Poté do směsi přidejte 0,5 lžičky kyseliny borité a 1 lžičku močoviny a ještě jednou důkladně promíchejte. Tímto roztokem pohnojte řepu asi 14 dní po aplikaci samotného superfosfátu.. Nedostatek dusíku jako problém
V případě deštivého léta může řepa pociťovat i nedostatek dusíku, který se z půdy dokáže vyplavit velmi rychle. Tento
problém však lze vyřešit opravdu jednoduše – a to opět vhodným domácím hnojivem. Pro jeho přípravu smíchejte 5 litrů vody s 1 čajovou lžičkou močoviny. Přísady dobře promíchejte a výsledným roztokem ošetřete řepu. A pomoci vám může i obyčejný Aspirin. Zdroj fotografie: Pixabay Další tipy pro péči o řepu
Kromě správné výživy vyžaduje řepa pro svůj růst také dostatečnou zálivku a pečlivé pletí. Důsledná vlhkost půdy a odstraňování konkurenčních plevelů vám sladkou a velkou úrodu pojistí několikanásobně. A to rozhodně za trochu té námahy stojí.
Jak skladovat červenou řepu
Nejlepší místo pro skladování červené řepy je chladná a temná místnost, jako je sklep. Teplota by měla být ideálně kolem 0 až 4 °C. Ve vyšších teplotách může řepa ztrácet vlhkost a rychleji se kazit. Pokud nemáte sklep nebo jiné chladné místo,
můžete řepu uložit i přímo do chladničky. Předtím ji však vložte do perforovaného sáčku, abyste zabránili kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní. Nikdy neskladujte řepu společně s ovocem, jako jsou jablka nebo pomeranče, které uvolňují ethylen a urychlují proces zrání a hniloby.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři