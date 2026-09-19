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Řepa z obchodu nemá šanci: Zemědělci přidávají k zálivce jednu lžíci levné přísady a bulvy jsou dvakrát větší a sladší

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Červená řepa se na zahradách objevuje stále častěji, a to díky obsahu vitamínů a nenáročnosti Ke sladké úrodě pomůže superfosfát
Řepa tak sladká, že se rozplývá na jazyku: Pomůže vám k ní superfosfát

Řepa tak sladká, že se rozplývá na jazyku: Pomůže vám k ní superfosfát

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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