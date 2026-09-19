Jedna věc v obýváku každý večer tiše ničí šanci vánočního kaktusu na květy. Kdo ji v září neodstraní, v prosinci nebude mít nic

Pět až šest týdnů alespoň dvanáctihodinové noční temnoty představuje vstupenku k prosincovému květu. A právě v září se rozhoduje, jestli ji váš kaktus dostane, nebo zůstane do Vánoc jenom zelený.
Proč fytochrom v listech počítá hodiny tmy
Schlumbergera patří mezi krátkodenní rostliny. Přesněji řečeno reaguje na délku noci, nikoliv dne. Pigment zvaný fytochrom funguje jako biologické stopky: měří, jak dlouho trvá souvislá temnota. Jakmile světelný paprsek, byť na pár minut, noční interval přeruší, stopky se vynulují. Rostlina zůstává ve vegetativním režimu a místo poupat prodlužuje články stonku. Komerční pěstírny tento jev znají pod pojmem přerušení noční periody a záměrně ho využívají, když chtějí kvetení oddálit. V obýváku se totéž děje nechtěně, pokaždé když někdo po osmé večer rozsvítí.
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University of Massachusetts hraje klíčovou roli i teplota. Při chladných 10–15 °C se poupata zakládají prakticky bez ohledu na fotoperiodu. Jenže v běžně vytápěném bytě, kde teploměr ukazuje 20 °C a víc, se světelný režim stává rozhodující pákou. Právě proto bývá v českém obýváku silnější zbraní vypínač než konvička. Září v Praze: den má ještě přes dvanáct hodin a večerní lampa dokoná zbytek
V polovině září 2026 trvá v Praze denní světlo zhruba 12 hodin a 31 minut. Slunce zapadá kolem 19:11. Kdo si po večeři sedne ke knize a rozsvítí, přidá rostlině další dvě tři hodiny „dne“. Výsledek: místo potřebných dvanácti hodin tmy jich kaktus dostane sotva devět. A to nestačí.
Royal Horticultural Society doporučuje zahájit chladnější a sušší režim od poloviny září. Kansas State University zpřesňuje počet: 25 po sobě jdoucích dlouhých nocí. Každá vynechaná nebo přerušená noc oddaluje cíl. Illinois Extension doplňuje, že přerušení delší než dvě hodiny dokáže založení poupat zcela zablokovat. Kam s kaktusem v paneláku: krabice, ložnice, tmavá předsíň
V otevřeném dispozičním řešení moderních bytů, kde kuchyň plynule přechází do obýváku, se nedá jednoduše „zhasnout jen v jednom rohu“. Praktičtější varianty:
Nepoužívaný pokoj nebo ložnice – stačí, aby tam po setmění nikdo nesvítil. Přes den rostlina potřebuje rozptýlené denní světlo, takže ideální je parapet v místnosti, kam se večer jen zavřou dveře. Kartonová krabice nebo neprůsvitná textilie – Kansas State tento postup výslovně doporučuje. Důležité je zakrývat každý den ve stejnou hodinu a ráno odkrýt. Krabice nesmí stát na radiátoru ani v uzavřeném přehřátém koutě. Chladná předsíň nebo zasklený balkon – pokud teplota neklesá pod 10 °C, kombinuje obě výhody: tmu i chlad.
Současně s tmavým režimem je potřeba omezit zálivku. Substrát by měl mezi zálivkami proschnout. Hnojení v této fázi ustává úplně.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Thanksgiving, nebo vánoční? Správný druh mění termín zásahu
Většina „vánočních kaktusů“ v českých obchodech jsou ve skutečnosti díkůvzdání kaktusy (Schlumbergera truncata). Poznáte je podle zubatých okrajů článků a žlutých prašníků. Pravý vánoční kaktus (Schlumbergera × buckleyi) má zaoblené segmenty a růžové prašníky, a kvete o několik týdnů později.
Proč na tom záleží? Typ truncata zakládá poupata dříve, takže zářijový start tmavého režimu u něj sedí přesně. U pravého vánočního kaktusu zbývá trochu víc prostoru, ale odkládání do října manévrovací prostor rychle zmenšuje. Podle
Illinois Extension obě skupiny při správném režimu kvetou spolehlivě rok co rok, některé exempláře i dvakrát ročně. Poupata se ukázala, co teď a čeho se vyvarovat
Drobné pupeny na koncích článků jsou signál, že tmavý režim zafungoval. V tu chvíli lze rostlinu přenést na finální stanoviště v obýváku, obnovit pravidelnou zálivku a znovu ji vystavit běžnému večernímu osvětlení. Délka dne už další vývoj květů neřídí.
Jedno pravidlo ale platí přísně: po přesunu s kaktusem nehýbat. Otáčení, přenášení z místa na místo, průvan od dveří nebo sálání od topení, to všechno vede k opadávání poupat. Iowa State doporučuje u „výstavních“ exemplářů počkat s přesunem až do chvíle, kdy se první květy začnou otevírat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková