Tvrdil, že je ztracený dědic, a rozdělil Anglii na dva tábory. Podvodníkovi uvěřily tisíce lidí

V lednu 1867 dorazil do Anglie člověk z Austrálie, který tvrdil, že je Roger Tichborne, dědic jednoho z nejstarších katolických baronetství v Hampshire, nezvěstný od ztroskotání lodi Bella v roce 1854. Muž se jmenoval Thomas Castro, byl o desítky kilogramů těžší než štíhlý Roger, nemluvil francouzsky, ačkoli Roger vyrůstal v Paříži, a na jeho těle chybělo tetování, které měl pravý dědic. Přesto ho matka Rogera okamžitě přijala za svého syna. A s ní uvěřily tisíce dalších lidí. Příběh, který následoval, nebyl jen bizarním podvodem – byl testem toho, jak snadno se soudní spor promění v celonárodní válku o pravdu, třídu a důvěru v instituce.
Dopis z Wagga Wagga
Všechno začalo truchlící matkou. Lady Tichborneová se nikdy nesmířila se smrtí syna a po letech hledání nechala po celém světě rozšířit inzeráty. V roce 1866 se ozval muž z městečka Wagga Wagga v Novém Jižním Walesu. Jeho dopis byl plný gramatických chyb a vágních vzpomínek, ale pro Lady Tichborneovou stačil. Když se Castro konečně dostavil do Anglie a setkal se s ní v pařížském hotelu – proběhlo to za podmínek, které by dnes vyvolaly okamžité pochybnosti: v přítmí, po krátkém rozhovoru, bez přímého vizuálního srovnání s portréty. Matka ho nicméně přijala bez váhání.
A právě její uznání bylo klíčové. Dodalo Castrovi legitimitu, kterou žádný jiný důkaz nemohl nahradit. Rodina Tichbornů se postavila proti, ale Castro měl v rukou něco silnějšího než rodokmen: příběh matky, která našla ztraceného syna. K tomu se přidali bývalý rodinný sluha Andrew Bogle, několik důstojníků z Rogerova pluku a nakonec přes sto svědků ochotných přísahat, že muž před nimi je skutečný Roger Tichborne.
Soud jako národní podívaná
Civilní proces
Tichborne v. Lushington začal v květnu 1871 a trval 103 dní, v té době nejdelší soudní řízení v anglických dějinách. Jenže skutečným divadlem nebylo to, co se dělo uvnitř soudní síně, ale venku.
Davy kolem budovy Queen’s Bench byly tak obrovské, že se jimi zabýval přímo
britský parlament; poslanci řešili, jak se vůbec dostat do Westminsteru. Pouliční prodavači nabízeli karikatury, balady a suvenýry s podobiznou uchazeče o dědictví. V Madame Tussaud’s stála jeho vosková figurína. Varieté uváděly skeče o případu. Levný tisk chrlil pouliční balady, které příběh zjednodušovaly do srozumitelného schématu: prostý člověk proti arogantní aristokracii.
Castro prohrál civilní spor, když porota po 103 dnech dospěla k závěru, že není Rogerem Tichbornem. Následovalo okamžité trestní stíhání za křivou přísahu. Druhý proces trval ještě déle, 188 dní, a 28. února 1874 skončil verdiktem: vinen. Porota ho výslovně označila za Arthura Ortona, řezníka z londýnského Wappingu. Trest: čtrnáct let nucených prací.
Proč mu tolik lidí věřilo
Vysvětlovat masovou podporu Castra „naivitou davu“ by bylo pohodlné, ale nepřesné. Viktoriánská Británie neměla k dispozici otisky prstů, analýzu DNA ani fotografické databáze. Dokazování identity stálo na paměti svědků, křížovém výslechu a sociální autoritě, tedy na nástrojích, které jsou ze své podstaty křehké. Jak ukazuje právní historička Wendie Schneiderová v práci
, viktoriánské soudy „produkovaly pravdu“ prostřednictvím profesionální rétoriky a důvěryhodnosti svědků, nikoli prostřednictvím objektivních testů. Engines of Truth
Castro navíc těžil z několika okolností najednou:
Čas. Od Rogerova zmizení uplynulo třináct let. Lidská paměť na tváře po takové době selhává; svědci si pamatovali spíš celkový dojem než konkrétní rysy. Matčino uznání. Lady Tichborneová byla první autoritou na identitu vlastního syna. Její slovo mělo emocionální váhu, kterou žádný křížový výslech nedokázal úplně vyvrátit. Znalost prostředí. Castro znal některé detaily z Rogerova života, pravděpodobně získané od lidí z rodinného okolí, včetně Boglea. Vysvětlitelná proměna. Obezitu, ztrátu francouzštiny i změnu chování šlo vysvětlit drsnými podmínkami v australském vnitrozemí. Pro ty, kdo chtěli věřit, to stačilo. Třídní válka v soudní síni
Po odsouzení se případ teprve rozjel naplno, tentokrát jako politické hnutí. Castrův obhájce Edward Kenealy založil Magna Charta Association a začal objíždět veřejná shromáždění po celé Anglii. Rétorika byla jednoduchá a účinná: systém zničil nevinného muže, protože se postavil proti mocným. Do
parlamentu proudily petice s desítkami tisíc podpisů žádající přezkum případu. Veřejné náklady na oba procesy přesáhly šedesát tisíc liber, v přepočtu na dnešní hodnotu řádově desítky milionů korun.
Podpora se štěpila podle tříd. Nižší vrstvy viděly v uchazeči oběť aristokratické zvůle a symbol „fair play“. Vyšší vrstvy a právnický establishment ho po průběhu procesu stále jednoznačněji odmítaly, zvlášť poté, co Castro při výslechu napadl čest Katherine Doughtyové, Rogerovy sestřenice. V parlamentu se případ stal argumentem v debatách o výběru porot a obavách z manipulace soudního procesu.
VIDEO
Podle nás je právě toto jádro celé kauzy. Tichbornský případ neukázal hloupost davu. Ukázal něco znepokojivějšího: že v momentě, kdy se emocionální příběh propojí s třídním hněvem a mediálním opakováním, dokáže překrýt i očividné rozpory v důkazech. Mechanismus je pozoruhodně podobný tomu, co známe z dnešních informačních bublin; jen místo sociálních sítí fungovaly pouliční balady a levný tisk.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková