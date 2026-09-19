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Jak vám přidají k důchodu? Na žádost o papírové oznámení mají čeští důchodci poslední 2 týdny a většina to nevíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Každý leden mířila do schránek statisíců seniorů obálka, ve které stálo, o […]
Jak vám přidají k důchodu? Na žádost o papírové oznámení mají čeští důchodci poslední 2 týdny a většina to neví
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