Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Druhá největší obec Čech měla 236 km². Tanky ji srovnaly se zemí za jediný den. Dnes tu neteče ani potok

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Katastrální rozlohou šlo po Praze o největší obec v Čechách. Dnes po ní zbyly jen terénní vlny v trávě.
Druhá největší obec Čech měla 236 km². Tanky ji srovnaly se zemí za jediný den. Dnes tu neteče ani potok

Druhá největší obec Čech měla 236 km². Tanky ji srovnaly se zemí za jediný den. Dnes tu neteče ani potok

Zdroj: Foto: GerritR - licence CC BY SA 4.0
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
V letovém režimu nejde volat ani psát, ale GPS signál z družic prochází dál. Telefon u okénka zaměří polohu i bez internetu
V letovém režimu nejde volat ani psát, ale GPS signál z družic prochází dál. Telefon u okénka zaměří polohu i bez internetu
All inclusive není chráněný pojem. Hotely ho ohýbají podle rozpočtu, a proto vám večer zavřou bar a ráno zúží bufet
All inclusive není chráněný pojem. Hotely ho ohýbají podle rozpočtu, a proto vám večer zavřou bar a ráno zúží bufet

Označení all inclusive nemá žádnou závaznou definici, a právě v tom vězí nejdražší chyba, kterou čeští...

Do zchátralého bazénu ve Vršovicích navezli 1 800 tun písku. Za měsíc z něj udělali pláž, která má přilákat 70 000 lidí
Do zchátralého bazénu ve Vršovicích navezli 1 800 tun písku. Za měsíc z něj udělali pláž, která má přilákat 70 000 lidí

Tisíc osm set tun písku, jeden měsíc práce a venkovní areál ve Vršovicích, který dvě dekády ztrácel...

V Edinburghu našli v roce 1836 miniaturní rakve s panenkami. Měly představovat 17 obětí dvou sériových vrahů, kteří těla prodávali lékařům
V Edinburghu našli v roce 1836 miniaturní rakve s panenkami. Měly představovat 17 obětí dvou sériových vrahů, kteří těla prodávali lékařům

Rok 1836, severovýchodní svah edinburského kopce Arthur’s Seat. Skupina chlapců hledajících králičí...

Údolí na Kamčatce od května do října zabíjí vše živé. Zvířata do něj přesto vstupují a vědci nevědí proč
Údolí na Kamčatce od května do října zabíjí vše živé. Zvířata do něj přesto vstupují a vědci nevědí proč

Sedm kilometrů od slavného Údolí gejzírů se táhne mělká rokle u úpatí sopky Kichpinyč. Široká sto až pět...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.