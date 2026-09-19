Stavbu úseku D6 u Varů získalo sdružení firem, postaví ho za víc než 2 miliardy

„ŘSD obdrželo pět nabídek na realizaci stavby D6 Olšová Vrata - Žalmanov. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl na síti X. Vítězná nabídnutá cena je podle něj zhruba 75,7 procenta ceny předpokládané ve výběrovém řízení. Soutěží se ji tak podařilo z odhadovaných 2,7 miliardy korun snížit.
Na stavbu zhruba 7,3 kilometru dlouhého úseku vydal Dopravní a energetický stavební úřad stavební povolení letos v květnu. Tehdy Mátl uvedl, že pokračuje vypořádání majetkových práv, kdy zhruba u poloviny pozemků pokračuje vyvlastňovací řízení.
Na trase vznikne jedna mimoúrovňová křižovatka se dvěma kruhovými objezdy u Žalmanova. Součástí stavby bude šest mostů, lávka pro pěší, migrační koridor pro zvěř a další opatření včetně ochrany proti hluku.
Další úseky D6 už se staví
Loni začala na D6 stavba 7,9 kilometru dlouhého úseku Knínice - Bošov v Karlovarském kraji za 2,34 miliardy korun a stavba úseku Žalmanov - Knínice, dlouhého 6,95 kilometru, který má stát 2,16 miliardy. Naopak dokončeny byly loni obchvaty Hořesedel a Hořoviček. V přípravě je kromě úseku Olšová Vrata - Žalmanov i navazující úsek z Olšových Vrat do Karlových Varů. Poslední úsek dálnice mezi Prahou a lázeňským městem má být dlouhý osm kilometrů a jeho předpokládaná cena je 4,3 miliardy korun.
Plány z 30. let 20. století
Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena podle posledních odhadů v červnu 2029. V Karlových Varech to v březnu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Do té doby se počítalo s tím, že se poslední úseky stihnou dokončit v roce 2028.
D6 z Prahy přes Karlovy Vary do Chebu bude po dokončení měřit 168,6 kilometru. První plány na propojení Chebu s Prahou vznikaly v polovině 30. let 20. století při přípravě dálkové silnice Cheb - Košice. Nová dálnice má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy, zkrátit dobu jízdy a zlepšit dopravní spojení regionu k hranicím s Německem.
Město Karlovy Vary i Karlovarský kraj pokračují v jednáních s ŘSD a ministerstvem dopravy a možnosti napojení dálnice D6 na průtah Karlovými Vary i o variantách obchvatu krajského města. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo pro značnou nákladnost těchto variant.