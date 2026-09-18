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Kolemjdoucí bojovali o jeho život, zloděj mu mezitím ukradl batoh s penězi

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Dennívýzva
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Muž zkolaboval před vlakovým nádražím v Jaroměři a zůstal ležet v bezvědomí. Dva kolemjdoucí mu okamžitě začali poskytovat první pomoc. Situace měl ale využít jiný muž, který odnesl batoh položený vedle bezvládného člověka. Policisté ho později našli za autobusovou zastávkou, chybělo v něm však 600 eur.
Kolemjdoucí bojovali o jeho život, zloděj mu mezitím ukradl batoh s penězi

Kolemjdoucí bojovali o jeho život, zloděj mu mezitím ukradl batoh s penězi

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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