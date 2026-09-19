Kašlu na drahé bistro. Uvařila jsem oběd na celý týden a vyšel mě na 150 Kč

Zajít si na polední menu se dneska pěkně prodraží. Za jeden oběd v restauraci necháte běžně přes dvě stě korun, a když si to pronásobíte pěti pracovními dny, je z toho pořádná díra v rozpočtu. Řekla jsem si dost a jednu neděli navařila obědy na celý týden dopředu. Účtenka z nákupu mě mile překvapila a celý princip zvládne opravdu každý.
Jedna hodina v neděli a celý týden mám vystaráno
Trik se jmenuje meal prep, česky prostě krabičkování. Místo abych se každý večer unaveně ptala, co si zítra vzít do práce, věnuju jednou týdně hodinu až dvě vaření a mám hotovo. Nejčastěji si to nechávám na nedělní odpoledne, kdy stejně nikam nespěchám.
Zatímco se v troubě peče plech zeleniny, na sporáku bublá omáčka a vedle se vaří rýže. Během té chvíle u linky vznikne pět porcí, které rozdělím do krabiček a uklidím do lednice. Přes týden pak oběd jen vytáhnu a ohřeju, což mi zabere sotva pár minut.
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A teď to hlavní, kvůli čemu jsem se do toho pustila. Průměrné polední menu stálo podle dlouhodobého sledování cen společnosti Pluxee letos v červnu přes 201 korun a v Praze i ve Středočeském kraji se šplhalo přes 210 korun. Pět obědů v restauraci by mě tak vyšlo klidně přes tisíc korun týdně.
Můj nedělní nákup na pět obědů se přitom vešel zhruba do 150 korun. Jedna porce tím pádem vyšla kolem třiceti korun, tedy zlomek toho, co člověk nechá za talíř v podniku. Hodně samozřejmě záleží na tom, co vaříte. I s masem se ale týden obědů dá pořídit levně, pokud nakupujete cíleně podle jídelníčku a nic pak nevyhodíte.
Rozdíl mezi obědem v restauraci a doma připravenou krabičkou shrnuje následující tabulka:
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Oběd V restauraci Doma z krabičky Jedna porce přes 201 Kč (v Praze a Středočeském kraji přes 210 Kč) kolem 30 Kč Pět obědů na týden přes 1 000 Kč zhruba 150 Kč Co si dávám do krabiček
Základ, který mi funguje pořád stejně, je jednoduchý. Kousek bílkoviny, pořádná porce zeleniny a nějaká sytá příloha. Kolem téhle trojice se dá donekonečna obměňovat, takže mě obědy neomrzí ani po měsíci.
Kousek bílkoviny, porce zeleniny a sytá příloha tvoří základ, který jde donekonečna obměňovat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oblíbená klasika je u mě kuřecí stehno pečené s bramborem a dušeným zelím. Když chci ušetřit ještě víc, sáhnu po luštěninách. Čočka na kyselo nebo cizrnové kari s rýží vyjdou za pár korun a zasytí líp než maso. Do třetice ráda míchám těstovinový salát s tuňákem a spoustou zeleniny, který se navíc nemusí ani ohřívat. Kdo má rád ostřejší chutě, ocení chilli con carne, protože skvěle drží v krabičce a klidně se i zamrazí.
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Tady je potřeba dát pozor, protože „na celý týden“ neznamená, že všech pět krabiček přežije v lednici až do pátku. Porci, která čeká jen v chladu, se snažím sníst do dvou, nanejvýš tří dnů, a jídla s masovou šťávou nebo rybou řadím radši hned na začátek týdne. Co do té doby nestihnu, hned v neděli zamrazím a přes týden si porci včas přendám do lednice, aby v klidu rozmrzla.
Vařené jídlo taky nenechávám vystydnout na lince déle než dvě hodiny, jinak se v něm začnou množit bakterie. Opatrná jsem i u obyčejné vařené rýže, protože ta dokáže při dlouhém stání v teple pořádně potrápit žaludek. Ohřívám si pokaždé jen jednu porci, kterou hned spořádám, a zbytek nechávám v klidu v lednici, ať zbytečně neputuje ze zimy do tepla a zase zpátky.
Pár triků navíc, ať krabičky vydrží chutné
Největší službu mi udělaly pevné skleněné boxy, které pořádně dovírají a jídlo v nich strčím rovnou do mikrovlnky, aniž bych ho musela přendávat. Na každou krabičku si tužkou nebo štítkem píšu datum přípravy, ať se v lednici po pár dnech nezačnu ztrácet.
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Ne všechno je ale na dopředné vaření vhodné. Křehký listový salát nebo čerstvé natě mi v zavřené krabičce po dni dvou zvadnou a houby zvláční, tak si je nechávám až na poslední chvíli. Dresink na salát klidně namíchám dopředu a přiliju ho až v práci, aby zelenina zůstala pěkně křupavá. Když si tohle člověk jednou nastaví, drahé bistro už mu nebude chybět.
Zdroje: https://www.pluxee.cz/blog/ceny-obedu-cr-2026/, https://www.svetzeny.cz/zdravi/jak-dlouho-je-bezpecne-uchovat-jidlo-v-lednici, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/vareni-ve-velkem-jak-na-efektivni-meal-prep, https://prodejny.kaufland.cz/online-magazin/radost-z-vareni/meal-prep.html, https://www.globus.cz/blog/potravinovy-radce/krabicky-do-skoly-i-prace-meal-prep-krok-za-krokem, https://www.ireceptar.cz/zdravi/jak-usetrit-na-jidle-a-zhubnout-meal-prep-20330628.html