Náchod opraví bazén, kam jako malý chodil i starostaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Náchod opraví bazén, kam jako malý chodil i starosta
Hledáte, kam vyrazit o víkendu v Hradci Králové? Čekají vás závody na koních, pohádková výprava pro děti,...
Sdílené kolo už nemusí být jen pro jednoho. V Hradci Králové se nově objevila desítka kol s dětskými...
Bývalý Městský hotel na Mírovém náměstí v centru Broumova na Náchodsku čeká rekonstrukce. Vznikla již...
Muž zkolaboval před vlakovým nádražím v Jaroměři a zůstal ležet v bezvědomí. Dva kolemjdoucí mu okamžitě...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →