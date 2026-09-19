Kdo má v kredenci skleněnou mísu s brusem po prarodičích, drží poklad. Sběratelé platí až 120 000 Kč

Těžká broušená mísa za sklem kredence patřila k typické výbavě domácností našich babiček. Většina lidí ji dnes bere jako věc, která jen zabírá místo a čeká, až se najde odvaha ji vyhodit. Jenže mezi vším tím obyčejným sklem se občas skrývá kousek, za který dají sběratelé na aukci malé jmění. Jak poznat, do které skupiny ta vaše mísa patří?
Většina kousků má cenu hlavně pro srdce
Rovnou na začátek jedna střízlivá věc. Drtivá většina broušeného skla, které se u nás dědí po rodičích a prarodičích, za moc peněz nestojí. Za socialismu patřilo broušené sklo k oblíbeným svatebním darům a na stole se objevovalo jen o svátcích, takže ho vznikly statisíce kusů.
Běžná broušená mísa se proto dnes v inzerátech a aukcích pohybuje ve stovkách až jednotkách tisíc korun. I pěkné návrhové kusy od známých skláren se často prodávají jen za dva až čtyři tisíce. Velké peníze to nejsou, do popelnice ale takový kus rozhodně nepatří.
Přečtěte si také: Kašlu na drahé restaurace. Uvařil jsem oběd pro 4 lidi a vyšel mě na 150 Kč Kdy se z obyčejné mísy stává poklad
Zlom nastává ve chvíli, kdy má kus jméno. Sběratelé loví hlavně signované mísy od uznávaných sklářských výtvarníků a výrobky proslulých skláren v perfektním stavu. Autorské broušené mísy Františka Víznera, jednoho z nejvýznamnějších českých sklářů druhé poloviny 20. století, se nabízejí i za 120 000 korun a jeho ateliérové sklo se v aukcích vydražilo i za vyšší částky.
Skutečnou cenu zvedá až jméno uznávaného skláře a dokonale zachovaný ruční brus. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejzvučnějším jménem zůstává karlovarský Moser, kterému se přezdívá sklo králů. Sklárna funguje už od roku 1857 a její historické zdobené kusy se v zahraničních aukcích prodávají za statisíce korun. I tady ale platí jedno velké ale. Samotná značka nic nezaručuje, protože obyčejná karafa Moser skončí klidně na pár tisících, když se pro ni na aukci nesejde dost zájemců.
Domácí testy, kterými odhalíte kvalitu
Než mísu odnesete do bazaru, věnujte jí pár minut a projděte s ní tyto zkoušky:
Přečtěte si také: Otevřete dnes spíž a otočte sklenici s medem. Pokud uvidíte 1 věc, není to pravý med Pravý český křišťál je olovnaté sklo s obsahem kolem 24 procent oxidu olovnatého, a proto je nápadně těžký. Cinkněte lžičkou o jeho okraj a poslouchejte. Poctivý křišťál rozezní táhlý jasný tón, který doznívá klidně několik vteřin, kdežto obyčejné sklo odpoví jen krátkým hluchým ťuknutím. Prohlédněte si samotný brus. Ruční práci poznáte podle nepatrných nepravidelností, každá ploška je o kousek jiná a hrany bývají ostřejší. Strojově broušené nebo obyčejné sklo má vzor naopak dokonale pravidelný a na dotek stejně chladný jako zbytek plochy. Mísu otočte dnem vzhůru a hledejte vyrytou značku, papírovou etiketu nebo podpis autora. Právě označení původu bývá tím vodítkem, které o ceně rozhoduje nejvíc. Na čem hodnota stojí a padá
I krásná mísa se zvučnou značkou ztratí většinu ceny, pokud je poškozená. Sběratel jde po kusech bez jediného oťuku, prasklinky nebo odloupnutého okraje. Projeďte bříškem prstu okraj i dno mísy. Malé odloupnutí, které oko na první pohled mine, pod prstem zaznamenáte hned, a přitom dokáže cenu srazit na zlomek.
Svou roli hraje i kompletnost. Mísa dochovaná jako součást celé soupravy má vždy navrch nad osamoceným kusem. A na závěr rada, kterou lidé nejčastěji nedodržují. Kus určený k prodeji nechte přesně v tom stavu, v jakém je. Silná chemie ani přeleštění broušených partií mu nepomůžou, u starožitného skla se totiž cení, že vypadá nedotčeně. Pokud vám doma leží kus se zvučnou značkou, nezvyklým vzorem nebo prostě letitá mísa bez jediné vady, ukažte ji někomu, kdo se ve starém skle vyzná, ať už znalci, nebo zavedenému obchodníkovi se starožitnostmi.
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Zdroje: https://sklenene-misky-misy.antikpraha.cz/, https://www.nespechej.cz/clanky/mate-doma-stare-brousene-karafy-nektere-druhy-sberatele-dnes-vykupuji-kolem-100-000-kc-20260818-9890.html, https://www.royalcrystal.cz/advisor/jak-poznat-prave-ceske-sklo-a-co-je-cesky-kristal, https://www.dorotheum.com/cz/l/2420057/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/brousene-sklo-cena/