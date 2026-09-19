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Česká reprezentace narychlo honí posily. Němec Naderi má ale podle Nedvěda smůlu

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Útočník Rangers Ryan Naderi měl být v nominaci na Ligu národů. Chybějící dokumenty ho zastavily osm dní před zápasem s Chorvatskem.
Česká reprezentace narychlo honí posily. Němec Naderi má ale podle Nedvěda smůlu

Česká reprezentace narychlo honí posily. Němec Naderi má ale podle Nedvěda smůlu

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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