Česká reprezentace narychlo honí posily. Němec Naderi má ale podle Nedvěda smůlu

18. září 2026 stál Pavel Nedvěd před novináři a vysvětloval paradox: FAČR má hráče, který chce za Česko hrát, Česko ho chce nominovat, ale papíry nejsou hotové. „Za normálních okolností by v nominaci byl,“ řekl místopředseda svazu o třiadvacetiletém útočníkovi narozeném v Drážďanech. Santi Denia doplnil, že si Naderi vybral Česko sám. Jenže výběr nestačí, když chybí razítka.
Kdo je Ryan Naderi
Rodák z Drážďan, syn české matky a bulharského otce. Fotbalově vyrostl v Německu, podzim 2025 odehrál v dresu Hansy Rostock s bilancí osm gólů a pět asistencí v osmnácti zápasech. V lednu 2026 ho koupili Rangers, kde sbírá první minuty ve skotské lize.
Nejde o anonymní jméno bez vazby na Česko. Po srpnovém utkání Rangers s Jabloncem v předkole evropských pohárů Naderi odpovídal novinářům česky. Zmínil matku z Česka, babičku, která tu žije, a prázdniny strávené v zemi. Podle Football Clubu jde o 194 centimetrů vysokého klasického hrotového útočníka, který umí hrát zády k brance a ve vzduchu. Přesně ten profil, který českému útoku chybí.
Proč ho reprezentace potřebuje právě teď
Patrik Schick momentálně o reprezentaci zájem nemá. Nedvěd to na tiskové konferenci řekl přímo, bez obalu. V útoku tak Denia počítá s Adamem Hložkem, Tomášem Chorým a Pavlem Šulcem, třemi hráči na tři posty, bez zálohy, bez typologické alternativy.
Naderi by tu díru zaplnil. Ne jako náhrada Schicka jedna ku jedné (na to zatím nemá výkonnostní kredit), ale jako rozvojová varianta s jiným profilem než kdokoli v nominaci. Česko přitom vstupuje do skupiny A3 Ligy národů 2026/27 proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku. Podle programu UEFA odehraje čtyři zápasy mezi 26. zářím a 6. říjnem. Prostor pro experimentování je minimální.
Co brání nominaci
Nedvěd mluvil o nedotažených dokumentech. Právní oddělení FAČR podle něj dělá vše pro vyřízení, ale proces se nepodařilo uzavřít „v Brně ani v Praze“. Které úřady konkrétně, neupřesnil.
Samotný český pas přitom Naderi zřejmě má; už v březnu 2026 o něm bulharský trenér Aleksandar Dimitrov veřejně prohlásil, že disponuje českým pasem. Bulharsko ho chtělo pro svůj národní tým. Naderi si nakonec vybral Česko.
Jenže pas nestačí. FIFA u případů reprezentační způsobilosti standardně vyžaduje celý balík dokumentů: platný pas nové asociace, státní doklad s přesným datem nabytí občanství, podepsané prohlášení hráče, potvrzení od relevantních svazů o předchozích reprezentačních startech. Vše se podává přes FIFA Legal Portal. Která konkrétní položka u Naderiho chybí, veřejně nikdo nerozvedl.
Nedvěd nechal otevřenou variantu, že pokud se papíry dotáhnou v nejbližších dnech, Naderi by se mohl k týmu ještě dodatečně připojit. Jistota to ale není.
Zoufalost, nebo plán?
Obraz zoufalé improvizace je lákavý, ale realita je složitější. FAČR Naderiho neobjevila minulý týden. Bulharsko ho řešilo nejpozději v březnu, česká strana paralelně. Denia s ním počítal do nominace. Hráč sám si vyřizoval dokumenty v Anglii. Nejde o náhodně loveného cizince bez vztahu k zemi, ale o profil, který se budoval měsíce, a administrativně nedotáhl v nejhorší možný moment.
Podle nás je to spíš selhání logistiky než koncepce. Naderi dává typologický smysl, má rodinnou vazbu, mluví česky, chce hrát. Že se FAČR nepodařilo uzavřít spis před nominačním termínem, je problém procesní, ne strategický. Otázka zní, jestli se osm dní před Chorvatskem ještě dá dohnat.
Prvních šest zápasů skupiny A3 ukáže, zda český útok tři hrotové hráče utáhne. Pokud ne, Naderiho příběh přestane být kuriozita z tiskové konference a stane se urgentním tématem. Razítka do té doby snad budou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl