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Lidé stále myjí houby pod tekoucí vodou. Ve skutečnosti si z nich dělají mokrou gumu

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Houby dokážou na talíři pěkně zklamat. Místo voňavého, dozlatova osmaženého sousta se objeví vodnatá a gumovitá hmota, ze které chuť skoro vyprchala. Napravit se to přitom dá ještě dřív, než...
Lidé stále myjí houby pod tekoucí vodou. Ve skutečnosti si z nich dělají mokrou gumu

Lidé stále myjí houby pod tekoucí vodou. Ve skutečnosti si z nich dělají mokrou gumu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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