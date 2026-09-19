Lidé stále myjí houby pod tekoucí vodou. Ve skutečnosti si z nich dělají mokrou gumu

Houby dokážou na talíři pěkně zklamat. Místo voňavého, dozlatova osmaženého sousta se objeví vodnatá a gumovitá hmota, ze které chuť skoro vyprchala. Napravit se to přitom dá ještě dřív, než vůbec sáhnete po pánvi. Stačí změnit jediný návyk u kuchyňského dřezu, který má zažitý téměř každý.
Čištění nasucho je otázka pár minut
Hlínu, písek i jehličí dostanete z hub pryč úplně bez vody. Na klobouk stačí měkký kartáček nebo obyčejný kuchyňský štěteček, kterým nečistoty odmetete. Přischlou špínu, co nechce povolit, opatrně podeberete špičkou nože. A u druhů s tužší pokožkou, třeba u žampionů, jde vrchní blána z klobouku jednoduše stáhnout i s tím, co na ní ulpělo.
Který postup se hodí na jakou nečistotu, shrnuje tento přehled:
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Situace Jak špínu odstranit lehká hlína a jehličí na klobouku měkký kartáček nebo kuchyňský štěteček nečistota, která drží pevněji papírová utěrka mírně navlhčená vodou tvrdošíjné bláto špička nože houby s tužší pokožkou stažení vrchní blány i s nečistotou
Speciální houbařský kartáček si kvůli tomu pořizovat nemusíte, zvládne to i běžné kuchyňské nádobíčko. A hodně práce si ušetříte, když hrubé nečistoty otřete z houby už v lese, hned po utržení. Doma už houby jen letmo přejedete a jsou hotové.
Nasákavý povrch je jádro celého problému
Houba se od ovoce a zeleniny liší v jedné podstatné věci. Její povrch je pórovitý a savý, takže vodu do sebe nasaje během několika vteřin. Zatímco pár minut ve vodě neublíží třeba paprice nebo cuketě, houba za stejnou dobu ztratí pevnost, dužina zvláční a při krájení připomíná spíš gumu. Spolu s vodou se navíc vyplaví aromatické látky, kvůli kterým si houby vlastně děláme. Jak pro Kupi.cz uvedla hygienička Martina Haugwitzová, zastupující ředitelka Odboru hygieny výživy, houby „nasávají vodu jako houba”, a přijdou tak o chuť i strukturu.
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Nasátá voda se navíc při smažení vymstí podruhé. Jakmile se houby ocitnou na rozpáleném tuku, voda z nich začne prchat ven a pánev se zaplní tekutinou. V té lázni se houby nemají šanci opéct a jen se povaří. Zůstanou proto bledé. Bez opečené kůrčičky jim ale chybí i ta oříškově sytá chuť, kvůli které smažené houby vůbec máme rádi. Přesně tak vzniká ta mdlá mokrá guma z nadpisu.
Voda nasátá do hub se při smažení uvolní a pánev zaplní tekutinou, ve které se houby jen dusí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobně zrádná je i sůl. Osolené houby pustí šťávu a rozjedou stejné dušení jako voda z kohoutku. Solení si proto nechte až na úplný závěr smažení.
Kdy oplach houbě neublíží
Neznamená to, že by se houba nesměla vody ani dotknout. Když na ní ulpí bláto, které nasucho nepustí, krátký oplach ve studené vodě nic nezkazí. Podmínka je jediná. Udělat to rychle a houbu vzápětí zbavit vlhkosti papírovou utěrkou, ať se voda nestihne vsáknout dovnitř. Řada kuchařů je v tomhle ještě tolerantnější. Podle nich pevné a masité hřiby udrží chuť i po pár vteřinách pod kohoutkem, protože aromatické látky sedí hluboko uvnitř dužiny.
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Jedna situace ovšem toleranci nepřipouští vůbec. Houby, které chcete usušit do zásoby, nesmíte namočit za žádných okolností. Namočená houba totiž neuschne, začne plesnivět. A se zpracováním neotálejte ani u těch čerstvých, protože se kazí mnohem rychleji než většina zeleniny. Ideální je zužitkovat je ještě týž den, kdy je přinesete domů.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/36222-myti-potravin, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/desatero-rad-na-tema-zampiony-v-kuchyni-tipy-a-rady/, https://www.masazkladno.cz/jak-pripravit-zampiony-jako-profesional-soleni-cisteni-a-triky-2e253, https://zivotnastatku.cz/jak-ocistit-uchovat-a-zpracovat-zampiony/, https://www.jimeto.cz/vite-jak-spravne-ocistit-houby-voda-jim-muze-uskodit/, https://www.tiscali.cz/tuhle-vec-nikdy-nemyjte-pod-tekouci-vodou-vetsina-cechu-to-dela-a-pak-se-divi-proc-jim-jidlo-chutna-mdle-743879