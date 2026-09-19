Co bohumínský Seniorklub podniká?

Máme k dispozici klubovnu (správce klubovny CSS) s připojením k internetu, do které mohou přijít členové každé odpoledne v týdnu. K dispozici je zde herna s pingpongovým stolem, rotoped, miniknihovna a spousta stolních her. Máme zde i malou schůzovací místnost, ve které si můžeme s několika přáteli oslavit třeba narozeniny. Samozřejmostí je možnost občerstvení, kdy si můžete dát kávu, čaj, minerálku, vše za symbolickou desetikačku.
Před klubovnou je malý květinový záhon, o který se stará jedna ochotná seniorka.
Veškerý program klubu si děláme sami a odměnou je pouze spokojenost členů. Rozšířené vedení seniorklubu připraví měsíčně nejméně třicítku zajímavých akcí. Když vzpomenu počátky, bylo cca deset akcí ročně, dnes máme výběr z deseti akcí v týdnu. Pravidelné akce v klubovně i mimo ni se konají denně, týdně, měsíčně. O všech akcích se členové dozvídají na pravidelných infoschůzkách v kině K3 a vše najdou na úžasně připravovaných nástěnkách. Samozřejmě lze všechny informace dohledat na webových stránkách https://seniorklub.estranky.cz/. Tisíce pořízených fotek si můžeme prohlédnout na Rajčeti, kam je vkládám od roku 2012 https://seniorbohumin.rajce.idnes.cz/
A už máme desítky kronik, které jsou v klubovně k nahlédnutí.
Co vše pro seniory připravujeme?
Kulturní akce – koncerty, balet, divadelní představení, muzikály, filmová představení…a rádi přijmeme pozvání sousední obce třeba na Zabijačkové hody.
Sportovní akce – kuželky, bowling, elektronické šipky, bollo-ball, mölkky, veslování, stolní tenis, badminton, městské vycházky, cyklovýlety mimo město, zdravotní a kondiční cvičení v Bosporce, v klubovně cvičení na židlích, cvičení v parku, cvičení s dětmi z FIT školky…
Besedy – vzpomenu alespoň některé. Beseda s mořeplavcem Richardem Konkolskim, beseda Drahé Česko nebo zajímavá beseda BESIPu Nová pravidla silničního provozu, přednáška o bezpečném internetu a sociálních sítí, přednáška bylinkáře...
Vědomostní soutěže: Máme rádi Česko, kde procvičujeme paměť i znalosti z Česka nebo pořádáme křížovkářské souboje.
Vlakové i autobusové zájezdy, z těch letošních tradiční výlet do Tater na ledové sochy, dvoudenní zájezd do Krakowa, autobusový zájezd do Štáblovic a Planetária v Ostravě, autobusový zájezd do Kroměříže, Ochmutova, Raciborze, Karlovy Studánky, Luhačovic, Bílovce.
Pobyty: Karlovice, Spálené Poříčí, Sezimovo Ústí, Hustopeče, Karlovice, Brumov-Bylnice, Broumov, Lipno, Hakovce, Švédsko, Finsko…..
A nejnovější možnosti pro volný čas: Zpívání pro radost, masáže, taneční odpoledne.
Opravdu je z čeho vybírat podle toho, co je komu blízké.