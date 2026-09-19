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Senior taxi v Novém Jičíně bude pokračovat. Město zaplatí za rok půl milionu

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Senior taxi v Novém Jičíně bude po roce pilotního provozu pokračovat. Služba pro obyvatele starší 70 let zůstane zachována až do konce srpna 2029. Na roční provoz město vyčlenilo půl milionu korun.
Senior taxi v Novém Jičíně bude pokračovat. Město zaplatí za rok půl milionu

Senior taxi v Novém Jičíně bude pokračovat. Město zaplatí za rok půl milionu

Zdroj: Obec Hořice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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