Senior taxi v Novém Jičíně bude pokračovat. Město zaplatí za rok půl milionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Senior taxi v Novém Jičíně bude pokračovat. Město zaplatí za rok půl milionu
Policie na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku spojila zhruba dvacet krádeží, při nichž pachatelé...
Letiště v Mošnově o víkendu zaplní armádní technika, letadla i zásahové jednotky ze 14 zemí. Dny NATO...
Cyklistu na sdíleném kole s neobvyklým nákladem zastavili strážníci v centru Rychvaldu na Karvinsku....
Hasiči a policisté museli v noci na pátek zasahovat u požáru dřevovýrobní haly a skladu dřeva v Bruntále. S...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- „Bandero, tu máš!“ Brutální omyl v Ostravě, kvůli „ukrajinské“ čepici zmlátili Poláka
- Hranice se Slovenskem pod kontrolou. Policisté nacvičovali jejich ochranu
- Zemřel Luděk Mikloško. Legendární fotbalový brankář prohrál boj s nemocí
- V Hlučíně začíná úprava semaforů na Opavské. Na místě vznikne i nový přechod