Výdaje domácnosti za energie mohou klesnout až o 30 %. Úspora přitom nevyžaduje žádné výrazné omezení každodenního pohodlí

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Výdaje domácnosti za energie mohou klesnout až o 30 %. Úspora přitom nevyžaduje žádné výrazné omezení každodenního pohodlíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Narůstající inflace a zdražování energií jsou strašákem mnoha domácností. Vláda sice již přijímá opatření ke snížení cen i spotřeby, vyplatí se však znát i tyto triky.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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