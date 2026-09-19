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Je babka jedovatá houba? Pozor, tohle by měl vědět každý houbař

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Hřib žlutomasý patří mezi nejčastěji sbírané houby v českých lesích. Přesto se kolem něj točí kontroverzní pověst o jedovatosti a rakovině. Pravda je složitější.
Je babka jedovatá houba? Pozor, tohle by měl vědět každý houbař

Je babka jedovatá houba? Pozor, tohle by měl vědět každý houbař

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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