POLITICKÁ KORIDA: Co nejvíc trápí Hradec a jak to kandidáti chtějí řešit?

Co je podle vás největší problém Hradce Králové a co s ním chcete v příštích čtyřech letech udělat?
Odpovědi nejsou redakčně upraveny a jsou řazeny podle data a času doručení do redakce. Neodpověděly tyto kandidující subjekty: Hradecká levice; PIRÁTI a STAROSTOVÉ; SPD, Motoristé sobě, Trikolora a nezávislí; PRO Právo Respekt Odbornost, Svobodní, PŘÍSAHA.
Martin Soukup Martin Soukup (ODS)
Z několika důvodů je problémem, který se propisuje do celého města, doprava. Pokud jde o důležité dopravní stavby, město musí účinně lobbovat u státu za realizaci Jižní spojky, Severní tangenty a Jižního propojení, aby se vnitřnímu městu skutečně ulevilo. Souběžně s tím musíme řešit věci jako je zprůjezdnění křižovatky Koruna nebo stav komunikací v okrajových částech města. S problematikou dopravy souvisí i parkování. Chceme smysluplně vyřešit parkování jak pro rezidenty, tak pro návštěvníky města. Je úkolem města, pokud chce uvolnit ulice od parkujících aut, budovat náhradní parkovací kapacity jako jsou parkovací domy. Žijeme v jedenadvacátém století a aut se nezbavíme, jejich počet roste. Město se nemá uchylovat k sociálnímu inženýringu, kdy chce lidi odnaučovat jezdit autem nebo jim znepříjemňovat pohyb autem po městě. Město má vytvořit co možná nejlepší podmínky pro společný život lidí, kteří jezdí autem, autobusem, na kole nebo chodí pěšky. Nikdo z nich není lepší nebo horší.
Martina Erbsová Martina Erbsová (Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL)
Za největší problém Hradce považujeme dlouhodobou stagnaci a pomalý rozvoj města. Hradec má velký potenciál, ale potřebuje jasný plán, více investic a především schopnost projekty skutečně dokončovat. V příštích čtyřech letech chceme nastartovat dostupné bydlení, pokračovat v revitalizaci Benešovy třídy, Severních teras a Velkého náměstí a systematicky investovat do silnic, chodníků, cyklostezek, parkování a sportovní infrastruktury. Zároveň chceme lépe využívat evropské, státní a krajské dotace a prosazovat pro Hradec více peněz z rozpočtového určení daní. Nechceme další roky vytvářet nové studie bez výsledku – chceme město, které se rozvíjí a své projekty dotahuje.
Pavlína Springerová Pavlína Springerová (HDK a TOP 09 s podporou Hrad. kantorů a nestraníků)
Kdyby šlo o každodenní nervy, řeknu doprava a parkování. Ale za největší strategický problém Hradce považuji dostupnost bydlení. Hradec je skvělé město pro život, a právě proto je o bydlení obrovský zájem. Jenže ceny jsou pro mnoho mladých rodin, seniorů i lidí v potřebných profesích stále hůř dosažitelné. Nikdo poctivý nemůže tvrdit, že se to dá vyřešit za jedno volební období.
Rozdíl je v tom, že dnes už nejsme jen u slibů. Máme nový územní plán, připravujeme družstevní bydlení v Koželužně, rozjetý je projekt Rezidence Pouchov, rekonstruujeme více než 400 městských bytů v Harmonii I a připravujeme Severní zónu u Piletického potoka s 1200 byty, kde vznikne celá nová městská čtvrť. Chceme kombinovat městské, družstevní i soukromé projekty a u developerů důsledně vyjednávat konkrétní přínosy pro město.
Hradec nesmí být městem, kde lidé chtějí žít, ale nemohou si to dovolit.
Lukáš Fiedler Lukáš Fiedler (ANO 2011)
Za největší ostudu a výzvu Hradce Králové považuji chátrající infrastrukturu a klesající pocit bezpečnosti v ulicích, úbytek mladých obyvatel, nedostatek bydlení. Obyvatele trápí zanedbaná Benešova třída, nepořádek u kontejnerů a nesouvislá síť cyklostezek, které mnohdy vedou „odnikud nikam“ a vyúsťují do nebezpečných křižovatek.
V příštích čtyřech letech plánuji tyto konkrétní kroky:
1. Bezpečnost a čistota: Posílíme hlídky městské policie v kritické lokalitě od nádraží k Masarykovu náměstí. Zavedeme častější úklid veřejných prostranství, dohled nad sběrnými místy.
2. Revitalizace Benešovky: Zahájíme etapovou opravu Benešovy třídy, aby se z ní stalo moderní a bezpečné centrum sídliště.
3. Startovacích byty: Začneme s realizací nových startovacích bytů, aby mladí lidé nemuseli opouštět Hradec.
4. Smysluplná cyklodoprava a chodníky: Opravíme rozbité chodníky a začneme propojovat nebezpečné úseky cyklostezek v ucelenou a bezpečnou síť pro pěší i cyklisty.
Hradec Králové musí být čistým, bezpečným a fungujícím městem pro své obyvatele.
Ilona Dvořáková Ilona Dvořáková (SALON REPUBLIKY 21)
Nedá se říci, že by mělo město jeden největší problém, který by dominoval nad těmi ostatními. Potýkáme se s řadou problémů, které je třeba řešit. Jedním z hlavních problémů je samozřejmě nedostatek bydlení, který chceme řešit realizací dostupných bytů v městských lokalitách (Kukleny, severní zóna a další) – na tomto pracujeme už v současném období. Dalším problémem je stav městského majetku, včetně veřejných prostorů. Zde je třeba výrazně pokročit v hledání smysluplného využití mnoha zanedbaných nebo nevyužívaných objektů ve vlastnictví města a v přípravě projektů na jejich rekonstrukce (včetně hledání vhodných forem financování). Totéž se týká veřejných prostranství a zdaleka nejde jen o Benešovu třídu nebo Velké náměstí, které jsou již v řešení (ale např. i třídu Karla IV apod.). Velkým úkolem bude rovněž zajištění dobré obyvatelnosti města v souvislosti s klimatickou změnou. Zde je potřeba klást důraz zejména na kvalitní zeleň v ulicích a práci s vodou (modrozelená infrastruktura).