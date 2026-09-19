Alpské knedlíky se švestkovými povidly, vanilkovou omáčkou a mákem jako z horské chaty

Kdykoliv vzpomínám na zimní dovolenou na
horské chatě nebo prosluněné letní výšlapy po rakouských Alpách, jako první se mi vybaví ta neuvěřitelná vůně vanilky, másla a , která se linula z každé místní restaurace. Než jsem se odhodlala uvařit si tyto mletého máku obří kynuté krasavce doma sama, měla jsem z pořádný respekt. Představa, že mi povidla vytečou do hrnce a z kynutého těsta nadýchaných knedlíků zbydou jen podivné tuhé placky, mě děsila ještě týden před samotným vařením. Nakonec jsem se ale kousla do rtu. Vytáhla jsem ze spíže maminčinu povidlovou sklenici, vrhla se do akce a výsledek předčil veškerá má očekávání.
Příprava pravých
bavorských neboli vyžaduje vlastně jen trochu trpělivosti při kynutí a pečlivost při balení. Když se do nich poprvé zakousnete, jemná alpských knedlíků sladká vanilková omáčka s kapkou voňavého rumu v kombinaci s poctivou vrstvou povidel vás v mžiku přenese přímo pod zasněžené vrcholky hory Zugspitze.
Můj tip zní: Při tvarování knedlíků věnujte maximální péči důkladnému stlačení a zamáčknutí spodního švu, který pro jistotu ještě jemně zatočte mezi dlaněmi, aby povidla během vaření v hrnci nevytekla do slané vody. Recept na tradiční bavorské kynuté knedlíky s povidly (a vanilkovým šodó)
Celkový čas přípravy, kynutí a vaření: 2 hodiny a 15 minut Ingredience potřebné k přípravě 500 g hladké mouky 25 g čerstvého droždí 250 ml teplého mléka 50 g cukru krupice 2 vejce 1/2 lžičky soli 440 g švestkových povidel 1 balíček kvalitního vanilkového pudinku 700 ml mléka (na vanilkovou omáčku) 3 lžíce cukru krupice (do omáčky) 2 dl rumu 100 g mletého máku 50 g moučkového cukru 100 g rozpuštěného másla Postup při přípravě alpských knedlíků
1. Do hlubší misky rozdrobte
čerstvé droždí, zalijte ho částí vlažného mléka, přisypte trošku cukru krupice, vše lehce promíchejte vidličkou a nechte na teplém místě vzejít nadýchaný kvásek po dobu 15 minut.
2. Ve velké míse smíchejte
hladkou mouku, zbylý cukr krupice, sůl, rozklepněte vejce a přilijte hotový vzejitý kvásek spolu se zbytkem vlažného mléka.
3. Ruce nebo hnětačem vypracujte dočista hladké, pružné a nelepivé těsto, které zaprašte trochou
hladké mouky, přikryjte čistou utěrkou a nechte na teplém místě kynout po dobu 60 minut, dokud nezdvojnásobí svůj objem.
4. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál, vyválejte z něj rovnoměrný silnější váleček a nožem ho rozkrájejte na
10 stejně velkých silných plátků.
5. Každý plátek těsta ručně roztáhněte a prsty zvětšete na širší placku, do jejíhož středu štědře položte silnou vrstvu
švestkových povidel.
6. Okraje těsta opatrně vytáhněte nahoru nad povidlovou náplň, pevně je k sobě stiskněte a důkladně uzavřete šev, aby vám povidla při vaření nevytékala.
7. Vytvarované obří knedlíky položte švem dolů na pomoučněnou pracovní plochu, přikryjte je utěrkou a nechte je znova kynout po dobu
30 minut. Mezitím si připravte vanilkovou omáčku
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8. V kastrůlku dejte vařit větší část
mléka s cukrem krupice, zatímco v menší misce důkladně rozmícháte vanilkový pudinkový prášek ve zbytku studeného mléka.
9. Rozmíchaný pudink vlejte do vroucího
mléka v kastrůlku a za neustálého míchání metličkou vařte do jemného zhoustnutí přibližně 2 minuty, poté sejměte z plotny a všlehejte rum.
10. Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství vody, kterou hodně osolte
solí, aby knedlíky získaly skvělou chuť a nelepily se k sobě.
11. Nakynuté knedlíky vkládejte po částech do vroucí vody, přiklopte pokličkou a vařte přesně
5 minut, poté pokličku odklopte, knedlíky opatrně obraťte a dovařte dalších 5 minut bez pokličky.
12. V malé misce promíchejte
mletý mák s moučkovým cukrem a v malém kastrůlku rozpusťte máslo.
13. Uvařené nadýchané knedlíky ihned vytáhněte z vody, servírujte je do hlubokého talíře na štědrou vrstvu teplé vanilkové omáčky, posypte směsí
mletého máku s moučkovým cukrem a nakonec vydatně přelijte rozpuštěným máslem. Foto: Cooky.cz, pochoutka z hor Tipy redakce: Důkladné uzavření spodního švu je u alpských knedlíků zcela zásadní, protože jakákoliv malá bulinka nebo netěsnost by způsobila vytečení povidel přímo do vařící vody. Vaření knedlíků výhradně po částech zajistí, že budou mít v hrnci dostatek prostoru, protože během vaření pod pokličkou zvětší svůj objem téměř na dvojnásobek. Propíchnutí knedlíků špejlí hned po vytažení z vroucí vody uvolní nahromaděnou páru, díky čemuž zůstanou knedlíky dokonale nadýchané a nesrazí se. Přídavek kvalitního rumu do vanilkové omáčky dodá celému pokrmu neuvěřitelné aroma a pravou atmosféru rakouských horských kulinářských specialit. Osolení vody na vaření nesmíte podcenit, jelikož dostatečně slaná lázeň zvýrazní sladkou chuť kynutého těsta i povidlové náplně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková