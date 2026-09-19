Pietní akce připomene protržení přehrady na Bílé Desné na Jablonecku

"Protržená přehrada vrací nyní lidem, co jim kdysi vzala. Ročně tam přijde kolem 200.000 turistů a pro mnohé z nich se stala důvodem, proč do Jizerských hor přijeli," uvedl starosta Albrechtic v Jizerských horách Jaroslav Zeman (Starostové pro Liberecký kraj). Do katastru této obce Protržená přehrada patří.
Pro turisty se místo začalo stávat zajímavým po roce 2013 díky úpravě a spolupráci Lesů ČR, Povodí Labe, ochránců přírody, Albrechtic a Desné. Z původní přehrady mohou turisté vidět pozůstatky hráze, šoupátkovou věž a přibyla tam naučná stezka s informačními panely. Opravou prošly turistické chodníky a přibyly vyhlídkové plošiny, lávka spojující oba břehy bývalé přehrady a schody, které umožňují turistům sestoupit na dno bývalé přehrady. Turisté mají k dispozici i jednoduchou dřevěnou útulnu na místě vyhořelé Krömerovy boudy.
Hlavní část sobotní vzpomínkové akce začne ve 14:00. "O půl hodiny později přijde na řadu bohoslužba za oběti neštěstí, spojená se symbolickým vhozením 67 květů do proudu Bílé Desné a vypouštěním balónků. Od 15:00 se budou promítat na velkoplošné obrazovce historické záběry dokumentující spoušť zanechanou v údolí vodní masou z Protržené přehrady," řekl starosta Desné Jaroslav Kořínek (Sdružení pro DESNOU). Právě Desná byla prvním městem, které voda z protržené přehrady pustošila.
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Sypaná hráz přehrady na Bílé Desné se protrhla 18. září 1916. Vydržela jen deset měsíců od kolaudace. Protržení způsobila spodní voda, která vytvořila dutiny a kanálky v žulovém podloží hráze. Přívalová vlna nejprve zasáhla nedalekou pilu, kde s sebou vzala navezené klády, prkna a spolu s vyvrácenými stromy bořila domy v údolí a pohřbívala vše, co jí stálo v cestě. Katastrofa si vyžádala 67 lidských životů, totožnost devíti obětí se nikdy nepodařilo určit.
Z původně 200 metrů dlouhé a 14 metrů široké vodní nádrže zbyly jen hromady kamenů, trosky hráze, přepadová kaskáda a kilometr dlouhá štola spojující přehradu s nedalekou Souší. Nejzachovalejší památkou je šoupátková věž, stojící jako smutné memento v místě, kde se hráz protrhla.