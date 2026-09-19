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Pietní akce připomene protržení přehrady na Bílé Desné na Jablonecku

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Pietní akce připomene tuto sobotu protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Zatímco před 110 lety způsobila nejhorší přehradní katastrofa v dějinách českých zemí smrt 67 lidí, za poslední roky se z Protržené přehrady stal oblíbený cíl turistů na Jablonecku.
Pietní akce připomene protržení přehrady na Bílé Desné na Jablonecku

Pietní akce připomene protržení přehrady na Bílé Desné na Jablonecku

Zdroj: VizitJizerky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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