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Stačí jeden otevřený sáček mouky a moli obsadí celou spíž. Tři kroky bez chemie je zastaví dřív, než stihnou naklást vajíčka

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Jediný napadený sáček mouky dokáže během několika týdnů proměnit celou spíž v líheň potravinových molů, a rozhodují přitom centimetry, které nikdo nekontroluje.
Aby byla vaše spíž před těmito nenechavými návštěvníky v bezpečí, nemusíte vždy sázet na chemii – skvělou službu udělá „bobkáč.“

Aby byla vaše spíž před těmito nenechavými návštěvníky v bezpečí, nemusíte vždy sázet na chemii – skvělou službu udělá „bobkáč.“

Zdroj: Foto: Ribax / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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