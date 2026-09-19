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Ve čtyřiceti poprvé bez bolesti. Trutnovská nemocnice má novou léčbu pro ženy

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Trutnovská nemocnice nyní spustila nový léčebný program pro ženy trpícími poruchami pánevního dna. Týdenní léčebná kůra kombinuje gynekologii a fyzioterapii a mezi pacientkami má velký ohlas.
Ve čtyřiceti poprvé bez bolesti. Trutnovská nemocnice má novou léčbu pro ženy

Ve čtyřiceti poprvé bez bolesti. Trutnovská nemocnice má novou léčbu pro ženy

Zdroj: Oblastní nemocnice Trutnov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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