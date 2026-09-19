Ve čtyřiceti poprvé bez bolesti. Trutnovská nemocnice má novou léčbu pro ženy

S léčebným programem REHAGYN přišly gynekoložka Marie Havlová, která ještě před medicínou vystudovala fyzioterapii, a primářka rehabilitačního oddělení trutnovské nemocnice Silvie Šidáková. Týdenní léčebná hospitalizace zahrnuje rehabilitaci, zdravotní cvičení, odpočinek a gynekologickou péči. Program je vhodný například i pro ženy, kterým se nedaří otěhotnět.
"Poruch pánevního dna i potíží, které způsobují, je široké spektrum. Pánevní dno totiž nemusí být jen povolené, jak si mnoho lidí myslí. Naopak bývá velmi často v nadměrném napětí, a to jak u mladých sportovkyň, tak u žen se sedavým zaměstnáním, kde se pánevní dno snaží kompenzovat chybějící pohyb a držet tělo. Naštěstí ale čím dál více žen začíná chápat, že celé tělo je propojené," popisuje Havlová.
Poruchu mohou mít i mladší ženy. Projevují se trvalou bolestí v podbřišku, bolestivou menstruací nebo bolestí při pohlavním styku. Přetížené pánevní dno může mít vliv i na potíže s otěhotněním či udržením těhotenství. Zabraňuje totiž správnému prokrvení pánve a dalších orgánů. S funkcí pánevního dna velmi často souvisí například i endometrióza a mnoho dalších potíží. Ty pak mohou mít velký vliv i na psychiku.
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Nový program se proto snaží ženám pomoci. "Chceme ženám dopřát čas a prostor samy pro sebe. Když docházejí na fyzioterapii ambulantně, většinou po ošetření spěchají na nákup, domů k dětem, uklízet a vařit. Proces po terapii tak nestihne doběhnout a potřebu těla si odpočinout zkrátka ta žena přepracuje. Efekt terapie se pak trochu vytrácí a žena nemá ani čas navnímat, co se v jejím těle děje. Internet je dnes plný návodů na šťastný život a práci s hlavou, ale ten šťastný život začíná právě u fyzického těla a napojení se na sebe sama," vysvětluje Havlová. Léčba je plně hrazená ze zdravotního pojištění.
Mezi pacientkami má nový léčebný program velký ohlas. "Absolvovala jsme program na doporučení svého obvodního gynekologa pro dlouhodobé bolesti, poruchu pánevního dna, bolestivou menstruaci a současně se snažím otěhotnět. Od pobytu vidím výrazné zlepšení, poprvé v životě mám nebolestivou menstruaci a celkově se cítím lépe," svěřila se jedna z pacientek.