V sobotu ve 20:00 bude celé Česko hypnotizovat obrazovku: Prima MAX vytáhne nejlepší sci-fi film všech dob

Obsah článku
Představte si absolutní ticho. Nekonečnou rudou pustinu, kde neexistuje život a kde každé nadechnutí závisí na bezchybném fungování techniky. Právě sem vás zavede mistrovské dílo moderní kinematografie, které dokonale balancuje mezi hlubokým lidským traumatem a břitkým humorem.
Hlavní hrdina se ocitá v situaci, kterou by většina z nás vzdala během prvních minut. Nemá dostatek kyslíku, chybí mu jídlo na víc než několik týdnů a jeho šance na záchranu se limitně blíží nule. Posádka ho po ničivé bouři považuje za mrtvého a odletí. Zůstává úplně sám, miliony kilometrů od domova.
Přesto se tento snímek nestává depresivním dramatem. Naopak. Fascinuje nezdolnou touhou žít a schopností řešit i ty nejsložitější problémy s pomocí čisté vědy a selského rozumu.
Když Matt Damon pěstuje brambory na Marsu
Teď už víte. Legendární Marťan z roku 2015 míří na obrazovky. Režisér Ridley Scott v něm mistrovsky adaptoval úspěšný román softwarového inženýra Andyho Weira. V hlavní roli osamělého astronauta Marka Watneyho exceluje Matt Damon, který zde předvádí jeden ze svých nejlepších životních výkonů.
Příběh začíná katastrofou. Během mise na Mars zasáhne posádku brutální písečná bouře. Watney je zasažen anténou, jeho kolegové ho považují za mrtvého a v panice se evakuují. Když se probere, zjistí děsivou pravdu – je sám na planetě vzdálené 225 milionů kilometrů od Země.
Každé rozhodnutí může znamenat buď krok k záchraně, nebo okamžitou smrt. Watney musí vymyslet, jak přežít s minimálními zásobami, jak vyrobit vodu, jak vypěstovat jídlo v nepřátelském prostředí a jak dát o sobě vědět NASA.
Skutečné brambory a pět týdnů naprosté samoty
Natáčení provázela řada fascinujících detailů. Aby scény pěstování plodin působily naprosto autenticky, v maďarských ateliérech Korda Studios byla vybudována plně funkční farma. Pod umělým osvětlením zde filmaři pěstovali skutečné brambory v různých fázích růstu.
Autenticitu samoty podpořil fakt, že Matt Damon natáčel své scény zcela osamocen po dobu pěti týdnů v kuse. Většinu hereckých kolegů – Jessicu Chastain, Kristen Wiig, Jeffa Danielse, Michaela Peñu, Seana Beana, Kate Maru, Sebastiana Stana, Chiwetela Ejiofora či Donalda Glovera – poprvé osobně potkal až při propagaci filmu..
Donald Glover se postaral o jeden z nejvtipnějších momentů. Když jeho postava Riche Purnella spěchá oznámit záchranný plán a uklouzne na podlaze, šlo o skutečný neplánovaný pád. Herec okamžitě vstal a pokračoval v roli. Ridley Scott tuto autentickou reakci nechal ve finálním střihu.
Vědecká chyba, která odstartovala legendu
Zajímavostí je, že samotný začátek tohoto velkolepého dobrodružství stojí na vědeckém kompromisu. Úvodní písečná bouře, která dokáže ohnout kovové konstrukce, je v reálných podmínkách nemožná. Atmosféra na Marsu dosahuje pouhých 0,6 % tlaku na Zemi. I ten nejsilnější vítr by zde působil jen jako jemný vánek.
Sám autor Andy Weir přiznal, že toto pravidlo vědomě porušil, aby mohl příběh vůbec začít. Po premiéře se na sociálních sítích masivně šířil mýtus, že je celý příběh založen na skutečných událostech a lidstvo již na Marsu přistálo. Jde však o čistou fikci.
Filmoví fanoušci a ekonomové spočítali, že záchrana postav, které Matt Damon ztvárnil během kariéry – ve snímcích Zachraňte vojína Ryana, Titan A.E., Interstellar či právě Marťan – by stála astronomických 900 miliard dolarů.
Půl miliardy tržeb a slova astrofyzika
V případě Marťana se investice vyplatila reálně. Produkční rozpočet činil 108 milionů USD, celosvětové tržby dosáhly ohromujících 630,2 milionu USD. Snímek se stal jedním z nejvýdělečnějších titulů roku 2015.
Na ČSFD drží film hodnocení 83 %, na IMDb pak 8,0/10. Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Matt Damon v životní roli, skvělý scénář plný suchého humoru, nadhledu a ironie. I když má film bezmála dvě a půl hodiny, nenudí a ubíhá rychlým tempem. Marťan vás nejen baví, ale zároveň inspiruje a ukazuje sílu lidského ducha,“ píše uživatel na ČSFD.
Vědeckou stránku filmu s humorem zhodnotil světoznámý astrofyzik Neil deGrasse Tyson. Na sociální síti X poznamenal, že největším důkazem toho, že je tento film sci-fi fantasy, je skutečnost, že všichni lidé, kteří v něm dělají důležitá rozhodnutí, jsou vědecky gramotní.
Zdroj: youtube.com
Sobotní večer s Marťanem
Nenechte si ujít tento jedinečný filmový zážitek plný napětí, humoru a lidské nezlomnosti. Marťana můžete sledovat v sobotu 19. 9. 2026 ve 20:00 na stanici Prima MAX. Dvě a půl hodiny, které vás přikují k obrazovce. Už jste ho viděli, nebo bude sobotní večer vaší premiérou?
Zdroje článku: Wikipedie, csfd.cz, imdb.com, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná