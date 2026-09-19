Hodiny u počítače ničí pánev, aniž si to uvědomujete. Japonský lékař ukázal, jak ji ručníkem narovnat za 5 minut denně

Když sedíte, bederní prohnutí páteře se zplošťuje, křížová kost se naklání dozadu a pánev se stáčí do takzvané retroverze, tedy zadního náklonu. Systematická rešerše radiografických měření potvrdila, že vsedě je bederní lordóza výrazně nižší a pánevní náklon vyšší než při stoji. Novější výzkum přidal konkrétnější obraz: pouhých třicet minut na měkkém sedáku zvýšilo zadní sklopení pánve a u lidí s chronickými obtížemi zad se současně zhoršila bolest. Tělo se přizpůsobuje plíživě, bez jediného varovného okamžiku. Prvním signálem bývá neurčitá ztuhlost, únava beder nebo tupá bolest, kterou člověk snadno přičte špatnému spaní. Právě na tuto nenápadnou degradaci držení těla Fukucudži zacílil metodu, jejíž největší devízou je extrémně nízký práh použití: stačí dvě osušky, pevná podložka a pět minut denně.
Co dlouhé sezení provádí s páteří a pánví
Ve vzpřímeném postoji drží bederní páteř přirozený oblouk dopředu, pánev zaujímá neutrální pozici a váha trupu se rozloží rovnoměrně přes ploténky. Jakmile se posadíte, celá geometrie se přeskládá. Sakrální sklon klesá, bederní lordóza se vyrovnává a pánev rotuje dozadu. Čím měkčí sedák a čím déle na něm vydržíte, tím výraznější posun. Podle
systematické rešerše publikované v PMC se tyto změny projevují konzistentně napříč studiemi u zdravých dospělých.
Podstatné je, že nejde o jednorázový úraz, nýbrž o opakovanou posturální zátěž, kterou tělo kompenzuje: zkracují se flexory kyčlí, oslabují hluboké stabilizátory trupu, mění se napětí v bederních svalech. Česká neurologická společnost ve svém
stanovisku k akutní bolesti zad uvádí, že u 40–58 % epizod bolesti beder přesná strukturální příčina zůstává neurčitelná a potíže do čtyř až šesti týdnů samy odezní. Právě ta neurčitelnost vysvětluje, proč si většina kancelářských pracovníků spojitost mezi osmihodinovým sedem a ztuhlou pánví neuvědomuje, dokud bolest nepřekročí práh tolerance. Kdo je Tošiki Fukucudži a jak jeho ručníková metoda vznikla
Fukucudži vystudoval odbornou školu zaměřenou na akupunkturu, později se věnoval chiropraxi a japonské technice seitai. V roce 1985 otevřel v tokijské čtvrti Gotanda kliniku Asuka, kde dodnes ordinuje. Na základě desetiletí praxe s pacienty trpícími bolestmi zad a posturálními obtížemi vyvinul koncept pasivního protažení beder pomocí válce; nejpozději v roce 2011 metodu knižně publikoval u nakladatelství Gakken a krátce nato u Takaradžimašy. Obě knihy pracovaly s myšlenkou „pánevního polštáře“ a příslibem, že pouhé ležení na válci dokáže korigovat postavení pánve a zúžit pas.
Metoda se rychle rozšířila po japonském internetu, pronikla do televizních pořadů a postupně se přelila do anglicky i česky psaného online prostoru. Fukucudži na původní ručníkový princip navázal dalšími tituly a komerčními pomůckami (sedacími polštáři, tvarovanými válci), což vysvětluje, proč se technika drží v povědomí přes deset let a proč se kolem ní mísí relaxační, posturální i zeštíhlující rámec.
Přesný postup: ručník, podložka, pět minut
Provedení vyžaduje minimum vybavení:
Válec: Dvě větší osušky srolujte do pevného válce o průměru přibližně 10 cm. Provázkem nebo gumičkou zafixujte, aby se nerozbalil. Podložka: Tvrdá: podlaha, karimatka, tenká jógová podložka. Měkká matrace efekt eliminuje. Poloha: Sedněte si na podložku, válec umístěte přímo za zády do úrovně pupku, tedy pod bederní úsek páteře. Pomalu se položte na záda tak, aby válec zůstal přesně pod bedry. Nohy: Natažené, palce u nohou se dotýkají, paty od sebe; vzniká mírné vnitřní natočení dolních končetin. Ruce: Paže nad hlavou, dlaněmi dolů, malíčky k sobě. Výdrž: Pět minut. Při první zkoušce stačí i dvě až tři minuty. Ukončení: Převalte se na bok a teprve pak se pomalu posaďte. Prudké zvedání z lehu na zádech zatěžuje bedra.
Přesné umístění válce hraje klíčovou roli. V úrovni pupku míří účinek na bederní lordózu a pánevní nastavení; posunete-li válec výš ke hrudníku, protahujete spíše oblast lopatek. Fukucudži v navazujících materiálech pracoval s různými pozicemi pro různé partie těla.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Rychlý efekt versus dlouhodobá změna: co data skutečně ukazují
Televizní demonstrace metody zaznamenala u účastníků okamžité zmenšení obvodu pasu a pocit narovnání. Sekundární zdroj citující tuto ukázku ovšem výslovně dodává, že jednorázový efekt byl dočasný a vracel se zhruba během půl dne. To dává fyziologický smysl: pětiminutové pasivní protažení uvolní napětí v měkkých tkáních a dočasně obnoví bederní prohnutí, ale nezmění svalovou sílu ani hluboké stabilizační vzorce.
Přímou klinickou studii zaměřenou konkrétně na Fukucudžiho ručníkovou techniku se v dostupné literatuře nepodařilo dohledat. Existuje randomizovaná studie s 52 pacienty trpícími chronickou nespecifickou bolestí zad, která testovala jinou bederní pomůcku; výsledky ukázaly lepší efekt jako doplněk fyzioterapie oproti fyzioterapii samotné. I tato data ale potvrzují spíše podpůrnou roli pomůcky, nikoliv náhradu cílené léčby.
Podle nás spočívá hlavní síla Fukucudžiho metody jinde než v jednorázovém zázraku. Pět minut na válci po celodenním sedu funguje jako reset: připomínka správnějšího postavení těla, protažení zkrácených struktur, vědomé přerušení sedavého stereotypu. Právě ta rutinní opakovatelnost a nulové náklady zvyšují šanci, že člověk techniku opravdu zařadí do každodenního režimu. A pravidelnost je v péči o záda klíčovější než intenzita.
Kdy ručník nestačí: české doporučení a varovné signály
Tuzemské zdravotnické zdroje,
Národní zdravotnický informační portál i edukační materiály nemocnic, staví první linii péče o bolesti zad na přiměřené aktivitě, omezení dlouhého sezení, ergonomii pracovního místa a cílené pohybové terapii vedené fyzioterapeutem. Fukucudžiho metoda se v oficiálních českých doporučeních neobjevuje.
Okamžitě přestaňte experimentovat doma a vyhledejte odborníka, pokud se objeví:
bolest po úrazu nebo pádu, horečka doprovázející bolesti zad, vystřelování bolesti do dolní končetiny, poruchy močení či vyprazdňování, výrazný neurologický deficit (brnění, slabost), postupné zhoršování obtíží navzdory klidu.
Fyzioterapeuta ve svém okolí najdete přes
mapu poskytovatelů na NZIP nebo veřejný vyhledávač registrovaných pracovišť. Konzultace má smysl i tehdy, když vás záda nebolí, ale chcete si ověřit, zda ručníkový válec používáte bezpečně a ve správné výšce.
Ručník srolovaný do válce nenahradí diagnostiku ani individuální rehabilitační plán. Dokáže ale každý večer po osmi hodinách u monitoru připomenout vaší pánvi, jak vypadá neutrální pozice, a to za cenu pěti minut a nulových korun.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková