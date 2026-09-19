České MMA před OKTAGONem. Malé haly vychovaly Procházku, Peštu i Kincla

Když se 10. prosince 2016 uskutečnil na pražské Královce první turnaj organizace OKTAGON, české MMA nezačínalo od nuly. Za sebou už mělo roky regionálních galavečerů, první domácí organizace a generaci bojovníků, která se učila často za výrazně horších podmínek než jejich dnešní nástupci. První OKTAGON podle vlastní historie organizace sledovalo na Královce zhruba 2 000 diváků.
Nejdřív se jezdilo ven
Jedním z mužů, kteří u začátků domácí scény stáli, byl Michal „Háša“ Hamršmíd. V dobovém rozhovoru z roku 2010 vzpomínal, že kolem roku 2004 začal vozit české bojovníky na zápasy do Německa a později do Dánska. Z těchto zkušeností postupně vznikla Free Fight League, po ní Hell Cage. První turnaj Hell Cage se konal v květnu 2008 v pražském Kongresovém centru a na kartě byl i veterán UFC Dan Severn.
Scéna byla malá a lidé kolem ní se často podíleli na několika projektech současně. Hamršmíd s Pavlem Toušem například skládali MMA zápasy také pro Heroes Gate. V roce 2010 pak vzniklo GCF, které přímo navazovalo na Gladiators Free Fight League z let 2006 až 2008. Jeho cílem bylo dát českým bojovníkům možnost pravidelně zápasit doma. Brzy se neomezovalo jen na Prahu. Turnaje se konaly v Mladé Boleslavi, Říčanech, Ostravě, Brně, Hodoníně, Příbrami, Karlových Varech, Pardubicích nebo Poděbradech.
Jedna karta, budoucí elita
Dobře to ukazuje GCF 26 z prosince 2013. V jednom pražském hotelu tehdy zápasili Karlos Vémola s Tomášem Kuželou, Jiří Procházka s Martinem Šolcem, Viktor Pešta s Lukášem Ťupou a Miloš Petrášek s Pavlem Bechtoldem. Procházka vyhrál létajícím kolenem a jeho vlastní zápasový přehled připomíná, že GCF bylo v prvních letech jeho kariéry prakticky domácí základnou. Mezi roky 2012 a 2015 tam absolvoval řadu zápasů, než zamířil do japonského Rizinu.
Podmínky přitom měly k těm dnešním daleko. Hamršmíd vzpomínal, že v začátcích přes den trénoval, večer pracoval jako vyhazovač a zahraniční soustředění si platil sám. Patrik Kincl ještě v roce 2014 otevřeně říkal, že všechno vydělané dává do sportu a na kempy do zahraničí může jezdit hlavně díky sponzorům. Jeho tehdejší domácí tělocvičnu Deník popisoval jako prostor s omlácenými činkami, žíněnkou a několika pověšenými kimony.
Nebyla to však jen éra improvizovaných akcí bez ambicí. GCF už během několika let vytvořilo síť turnajů napříč republikou a na jeho kartách rostli bojovníci, kteří se později dostali do UFC, Rizinu nebo mezi evropskou špičku. Domácí scéna si postupně vybudovala zápasníky, trenéry, promotéry i publikum, na které mohl OKTAGON navázat.
OKTAGON od roku 2016 změnil hlavně měřítko. Přinesl výraznější televizní formát, pravidelnější velké turnaje a později arény, které byly pro předchozí českou scénu těžko představitelné. Základ ale vznikal mnohem dřív – na turnajích GCF, Hell Cage, Heroes Gate a dalších akcích, kde si první generace českých profesionálů musela zápasy, zkušenosti i podmínky teprve vybudovat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková