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České MMA před OKTAGONem. Malé haly vychovaly Procházku, Peštu i Kincla

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Ještě před prvním OKTAGONem držely domácí scénu GCF, Hell Cage, Heroes Gate a desítky menších akcí. V jejich klecích bojovali Procházka, Pešta, Kincl i další jména pozdější světové úrovně.
České MMA před OKTAGONem. Malé haly vychovaly Procházku, Peštu i Kincla

České MMA před OKTAGONem. Malé haly vychovaly Procházku, Peštu i Kincla

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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