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Koně, traktory, kapely. Dožínky letos míří do hradeckého Parku 360

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Hradec Králové se chystá na jednu z největších oslav sklizně v regionu. Královéhradecké krajské dožínky dorazí už tento pátek a sobotu do Parku 360 a nabídnou mix tradic, hudby, jídla i zábavy pro celou rodinu.
Koně, traktory, kapely. Dožínky letos míří do hradeckého Parku 360

Koně, traktory, kapely. Dožínky letos míří do hradeckého Parku 360

Zdroj: Královéhradecké krajské dožínky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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