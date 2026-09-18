V Broumově chystají obnovu Městského hotelu za čtvrt miliardy

Na přípravě projektu spolupracuje se strategickým partnerem, firmou HAMAGA. Majitel tento týden otevřel objekt veřejnosti, aby seznámil zájemce s plánem obnovy a využití.
"Velký zájem o pondělní prohlídku ukázal, že budoucnost Městského hotelu není místním obyvatelům ani lidem, kteří jsou s jeho historií spojeni, lhostejná," uvedl Jan Školník za společnost IKF Broumovsko, která nemovitost získala v roce 2019.
Komplex Městského hotelu tvoří dva původně samostatné domy. Prvním je takzvaný Měšťák s gotickými a renesančními sklepy, který na konci 19. století prošel přestavbami pod názvy Hotel Kupka a Hotel Jarosch. Tehdy získal další patro a neorenesanční fasádu.
Druhou část tvoří objekt původně gotického domu. V minulosti zde fungovala mimo jiné cukrárna, uvedli zástupci majitele. Později byl prostor upraven na sportbar. Jako hotel s ubytováním sloužil objekt do konce 90. let minulého století. V dalších letech několikrát změnil majitele a jeho využití se postupně omezovalo.
"Nakonec zde zůstaly pouze jednotlivé provozy – herna, sportbar, vinárna a prodejna smíšeného zboží, která v části objektu působí dodnes. Velká část budovy však zůstala nevyužitá," uvedla Barbora Fialová z Agentury pro rozvoj Broumovska.
Architektonická studie počítá se zachováním historicky hodnotné podoby domu směrem do náměstí a s rozsáhlou rekonstrukcí jeho vnitřních prostor. Podle zástupců majitele současný návrh předpokládá obnovení ubytovací funkce s přibližně 50 pokoji a kapacitou až 107 hostů. V přízemí by měla vzniknout restaurace či kavárna přibližně pro 80 hostů, doplněná venkovní terasou. Součástí záměru je také multifunkční společenský prostor s kapacitou kolem 100 lidí, využitelný pro kulturní, společenské i firemní akce.
Jedním z důvodů, proč společnost IKF Broumovsko nemovitost koupila, bylo zabránit tomu, aby byl rozsáhlý objekt v centru města využit například pro kapacitní sociální bydlení, které IKF vzhledem k poloze a významu budovy nepovažovala za vhodnou budoucí funkci, uvedli její zástupci. Druhým cílem bylo přispět k obnově funkce, kterou Městský hotel po desítky let plnil.
Společnost IKF Broumovsko je investiční holding, který se podílí na několika investicích v regionu Broumovsko. Jeho vznik navázal na širší úsilí Agentury pro rozvoj Broumovska, která se věnuje rozvoji regionu s akcentem na kulturu a vzdělávání. Podle zástupců společnosti projekt obnovy Městského hotelu není izolovanou investicí, ale navazuje na širší snahu vytvářet na Broumovsku prostředí, ve kterém se mohou kultura, vzdělávání, podnikání a soukromé investice navzájem posilovat.