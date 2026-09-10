Třinec odmítl přivést zpět bývalého snajpra Stránského. Prezident Moder prozradil, kolik peněz klub nikdy nedá

Třinecký prezident tím neodmítl jednoho hráče. Zopakoval pravidlo, které klub drží už roky a které ho odlišuje od nejbohatších rivalů v extralize. Matěj Stránský, bývalý nejlepší střelec soutěže a čerstvý kapitán švýcarského Davosu, se na Werk Arénu nevrátí. Ne proto, že by o něj nebyl zájem. Proto, že jeho cenovka překročila mantinely, které si Oceláři sami nastavili.
Čtvrt miliardy a vlastní strop
Třinec hospodaří s rozpočtem kolem 250 milionů korun ročně. Na první pohled slušná suma, jenže číslo je zkreslené tím, že klub provozuje vlastní arény a významnou část peněz směřuje do mládežnické akademie. Na samotný áčkový kádr zbývá méně, než by napovídal celkový obrat.
Moder o tomto modelu mluvil už v květnu 2025 v rozhovoru pro Seznam Zprávy, kde poprvé veřejně zmínil „vlastní platový strop“. Tehdy vysvětlil, že klub do některých nákupů prostě jít nemůže. Zářijové vyjádření o Stránském tuto filozofii jen poprvé spojilo s konkrétním, a velmi atraktivním, jménem.
Přesnou částku, kterou Třinec považuje za strop pro jednoho hráče, Moder nezveřejnil. Sám na tiskové konferenci poznamenal, že „u nás jsme se ještě nedostali ke zveřejňování platů“. Jasný je ale signál: ekonomické podmínky případného angažmá ležely mimo třinecké mantinely.
Co přesně Třinec pustil
Stránský nebyl žádné okrajové jméno na přestupovém trhu. V lednu 2026 měl jako kapitán Davosu po 36 zápasech bilanci 19 gólů a 18 asistencí, druhý nejproduktivnější hráč švýcarské ligy. Po sezoně ho tamní média zvolila nejlepším hráčem celé soutěže.
Za Třinec odehrál ve dvou sezonách 118 zápasů a nasbíral 112 bodů. V ročníku 2020/21 nastřílel 38 branek v základní části a stal se nejlepším kanonýrem extraligy. Pak odešel do Davosu, sám tehdy říkal, že jde o kariérní i rodinnou výzvu, a nevylučoval budoucí návrat.
O jeho služby se podle Hokej.cz ucházela i Kometa. Souboj nakonec vyhrály Pardubice, které v květnu 2026 oznámily podpis víceletého kontraktu. Dynamo tak získalo jednu z největších posil léta. Třinec se o ni ani nepokusil.
Vědomá volba, ne přehlédnutí
Bylo by snadné číst Moderova slova jako výmluvu vicemistra, který prohrál přestupový souboj. Jenže chronologie ukazuje něco jiného. Třinec Stránského návrat nedostal ani do fáze jednání, nešlo o prohranou aukci, ale o vědomé rozhodnutí do aukce vůbec nevstoupit.
Klub místo toho posílil jinak. Přišli Daniel Voženílek, Filip Pyrochta, Aubrecht a Chlán. Odešli Cienciala, Kundrátek, Nedomlel a Jank. Oficiální web Ocelářů mluví o „drobných změnách“ a o touze „udržet vítěznou DNA“. Ofenzivní jádro tvoří Růžička, Daňo, Hudáček, Nestrašil, Roman, Hrehorčák a nově Voženílek. Méně okázalé, ale funkční.
Praktičtější starost než nepříchod Stránského představuje zdravotní výpadek Michala Kovařčíka, který po otřesu mozku z přípravného zápasu v Brně nestihne start sezony. Třinec tak vstupuje do ročníku bez dvou potenciálních lídrů útoku, jednoho kvůli penězům, druhého kvůli zdraví.
Co to říká o extralize
Moderova otevřenost má širší kontext. Pardubice a Sparta v posledních letech systematicky skupují nejdražší volné hráče na trhu. Třinec se rozhodl hrát jinou hru: kontinuita, vlastní výchova, hráči prošlí přes Frýdek-Místek. Je to model, který přinesl pět finále v řadě a tři tituly. Ale je to taky model, který občas znamená pustit hvězdu ke konkurenci.
Podle nás jde o nejzajímavější strategické rozhodnutí třineckého léta. Ne proto, že by Stránský sám o sobě změnil osud sezony. Ale proto, že Moder veřejně řekl to, co většina klubových šéfů v extralize skrývá za fráze o „nesednutí do kádru“, že existuje cenová hranice, za kterou Třinec nepůjde, ani kdyby na druhé straně stál bývalý nejlepší střelec ligy.
Třinec vsadil na to, že vnitřní mzdová hierarchie a dlouhodobá stabilita jsou víc než jeden velký podpis. Jestli má pravdu, ukáže led. Pardubice se Stránským v sestavě budou první prověrkou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka