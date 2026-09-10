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Navrátilová se pustila do pořadatelů US Open. Zápasy končí po třetí ráno a tenisová legenda mluví o neudržitelném stavu

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Když v úterý 9. září 2026 ve 3:33 ráno newyorského času dopadl poslední míček čtvrtfinále mezi Benem Sheltonem a Carlosem Alcarazem, Arthur Ashe Stadium byl ještě z poloviny plný. Martina Navrátilová už ale spát nešla, sedla k telefonu a na síti X napsala to, co si myslela celý týden nahlas.
Navrátilová se pustila do pořadatelů US Open. Zápasy končí po třetí ráno a tenisová legenda mluví o neudržitelném stavu

Navrátilová se pustila do pořadatelů US Open. Zápasy končí po třetí ráno a tenisová legenda mluví o neudržitelném stavu

Zdroj: robbiesaurus / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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