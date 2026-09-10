Vojta čekal na gól půl roku, pak dal rovnou hattrick. Priske přiznal, že se za něj denně modlí

Třicátá minuta pohárového zápasu na Žižkově, stav 0:0. Vojta se trefí poprvé od březnového gólu v Alkmaaru a najednou vypadá jako jiný hráč. Do konce utkání přidá další dva zásahy, Sparta vyhraje 5:0 a dvaadvacetiletý útočník má v kapse první hattrick kariéry. Na pozápasové tiskovce pak Brian Priske pronese větu, která řekne víc než celá tabulka střelců: „Každý den se za něj modlím, měl to těžké od té doby, co přišel.“ Otázka, kterou si sparťanská Letná klade, je ale jiná: jestli tohle byl skutečný obrat, nebo jen pohárový ohňostroj proti soupeři z nižší soutěže.
Šest měsíců bez trefy
Poslední soutěžní gól před žižkovským hattrickem zaznamenal Vojta 12. března 2026. Bylo to v osmifinále Konferenční ligy na hřišti AZ Alkmaar, kde vyrovnával na 1:1, Sparta nakonec prohrála 1:2. Od té chvíle ticho. Deset ligových zápasů bez gólu, jedna asistence, několik nadějných situací zrušených ofsajdem. Čísla, která se těžko srovnávají s produktivitou, kvůli níž ho Sparta v lednu 2026 přivedla z Mladé Boleslavi: sedmnáct ligových gólů ve 44 zápasech, z toho sedm na podzim 2025.
Důvody sucha? Sám Vojta v březnovém rozhovoru pro iSport otevřeně mluvil o tlaku rekordní cenovky a velké konkurenci v útoku. „Cenovku sto milionů neřeším,“ říkal, ale vzápětí přiznal, že po Alkmaaru bylo na Letné „dusno“. Priske opakovaně vysvětloval, že jde o adaptaci na „úplně jiný fotbal“: jiné taktické nároky, jiný presink, jiný rytmus zápasů. Smůla s ofsajdy přidala frustraci. VAR mu zrušil minimálně dva góly, které by mu jinak pomohly psychicky.
Priskeho nezvyklá obhajoba
Trenéři v české lize občas hráče veřejně podpoří. Málokdy ale použijí formulaci, jakou Priske zvolil po výhře na Žižkově. „Každý den se za něj modlím, měl to těžké od té doby, co přišel. Byl pod velkým tlakem. Neměl štěstí, dal pár gólů, které nakonec skončily ofsajdem. Každý den tvrdě pracuje. Dnešek byl snad pro Vojtu krokem správným směrem,“ citoval dánského kouče inFotbal.
Jestli šlo o doslovný popis náboženské praxe, nebo expresivní metaforu, veřejně nikdo nedořešil. Z kontextu je ale jasné, že Priske chtěl vyslat dva signály najednou: hráči, že za ním stojí, a okolí, že gólové sucho nebylo důsledkem lenosti ani špatného přístupu. Už na jaře Vojtu opakovaně stavěl do základu, čtyřikrát za sebou v lize, a veřejně ho bránil i ve chvílích, kdy čísla mluvila proti němu.
Sparta navíc po zápase na klubovém webu vypíchla dva samostatné rozhovory: Priskeho „Stále spousta práce před námi“ a Vojtův „Můj první hattrick“. Klub výkon i citaci aktivně rámoval jako příběh večera.
Hattrick v kontextu sparťanské krize
Vojtův průlom nepřišel ve vzduchoprázdnu. Sparta vstoupila do sezony 2026/27 tak špatně, že vedení sáhlo ke změnám v realizačním týmu, odešli Ian Coll a Jack Wilson s odůvodněním „neuspokojivých výsledků na začátku sezony“. Klub sám mluvil o jednom z nejhorších startů do ligy za dlouhou dobu.
V tomhle světle je pohárová výhra 5:0 nad Žižkovem spíš úlevou než triumfem. Tři body kontextu, které brání přehnanému optimismu:
- Soupeř. Žižkov je tým z nižší soutěže. Dominance Sparty byla očekávaná, ne překvapivá.
- Soutěž. MOL Cup není liga ani Evropa. Pohárový hattrick neřeší ligovou tabulku.
- Systém. Sparta potřebuje funkční ofenzivu jako celek, ne jednoho hrdinu jednoho večera.
Vojta dal tři góly ve 30., 69. a 90. minutě; rozložení, které ukazuje, že nebyl jen produktem jedné šťastné akce, ale držel výkon celý zápas. To je pozitivní signál. Není to ale totéž jako gól v ligovém šlágru nebo v evropském poháru.
Investice, která čeká na návratnost
Když sportovní ředitel Tomáš Rosický v lednu 2026 představoval Vojtu jako novou posilu, zdůrazňoval jeho komplexnost: presink, výběr místa, potenciál růstu. Sparta nekupovala jen střelce, ale útočníka, který má fungovat v systému. Právě proto Priske tak dlouho trval na jeho rozvoji, i když čísla mluvila proti.
Hattrick na Žižkově je silný psychologický zlom. Vojta sám ví, že konkurence v útoku je velká a místo si musí výkony udržet; říkal to už v březnu a od té doby se situace nezměnila. Získal argument pro větší minutáž, ne automatickou jistotu. Pro Spartu je klíčové, aby se z něj stala funkční dlouhodobá odpověď na investici, ne jen jméno spojené s jedním pohárovým večerem.
Příští ligové kolo ukáže víc než tři góly proti Žižkovu. Vojta to ví. Priske se za něj modlí dál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle