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Nenápadná součást uzávěru oleje dokáže výrazně usnadnit vaření. Její skryté využití nezná ani řada profesionálních kuchařů

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Nalévání oleje z tovární láhve může být skutečnou noční můrou. Často totiž místo trošky skončí na pánvi větší množství oleje, než chcete.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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