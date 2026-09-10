Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kozák dostal smlouvu s UFC po životním výkonu v Las Vegas. Sedm zápasů, nula porážek a splněný sen

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Osm minut a třicet dva sekund. Tolik času potřeboval Martin Kozák, aby si v Las Vegas vybojoval smlouvu s UFC.
Kozák dostal smlouvu s UFC po životním výkonu v Las Vegas. Sedm zápasů, nula porážek a splněný sen

Kozák dostal smlouvu s UFC po životním výkonu v Las Vegas. Sedm zápasů, nula porážek a splněný sen

Zdroj: RFA
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Argentinka ukázala, jak vypadá po UFC debutu. Není to hezký pohled
Argentinka ukázala, jak vypadá po UFC debutu. Není to hezký pohled
Vémola vysvětlil facku drzému Kotlárovi. O Muradovově zápase v G MMA má jasno: Nebude trvat ani sedm minut
Vémola vysvětlil facku drzému Kotlárovi. O Muradovově zápase v G MMA má jasno: Nebude trvat ani sedm minut

Dvojnásobný šampion OKTAGONu Makhmud Muradov vstupuje do freak-fightového rámce. Vémola přesně popsal, co...

Dana White nadšený z Martina Kozáka. Slovák po dominantní výhře míří do UFC
Dana White nadšený z Martina Kozáka. Slovák po dominantní výhře míří do UFC

Martin Kozák zvládl nejdůležitější zápas kariéry a z Las Vegas si odváží smlouvu s UFC. Neporažený Slovák...

Pimblett si dělá zálusk na Topuriu. Chce vyřešit dlouholetý spor
Pimblett si dělá zálusk na Topuriu. Chce vyřešit dlouholetý spor

Paddy Pimblett se netají chutí vyřídit si dlouholetý spor s Iliou Topuriou přímo v kleci. Přestože se o...

Dana White byl ohromen. Novou posilu UFC přirovnal k Jonu Jonesovi
Dana White byl ohromen. Novou posilu UFC přirovnal k Jonu Jonesovi

Quentin Pasley ukončil Arlinda Berishu lokty v prvním kole a zůstal neporažený. Výkon mu přinesl smlouvu v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.