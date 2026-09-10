Apple udělal pořádek mezi iPhony. Oblíbené modely vyřadil, změna se dotkne milionů uživatelů

Apple po zářijovém představení nových telefonů upravil svou nabídku výrazněji než v předchozích letech. Zákazníci tentokrát nedostali nový základní iPhone 18, protože společnost představila především prémiové modely iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a skládací iPhone Duo. Současně ale změnila ceny některých starších telefonů, které zůstávají v oficiálním prodeji. U dostupnějších paměťových variant jde zpravidla o zdražení v řádu několika tisíc korun, u nejvyšších konfigurací je rozdíl podstatně větší.
Nové modely Pro jsou dražší
Základní iPhone 18 Pro s úložištěm 256 GB stojí v Česku 34 990 korun, tedy o 2 000 korun více než srovnatelný loňský iPhone 17 Pro. Stejný rozdíl platí také u varianty s kapacitou 512 GB, která vychází na 40 990 korun. Výrazný skok nastává u 1TB verze. Zatímco iPhone 17 Pro s touto kapacitou stál 44 990 korun, nový model stojí 52 990 korun. Rozdíl tak dosahuje 8 000 korun. V nabídce se navíc objevila 2TB varianta za 70 990 korun.
Ještě výraznější rozdíly jsou u většího iPhonu 18 Pro Max. Varianta s 256 GB stojí 37 990 korun a proti předchozí generaci zdražila o 3 000 korun. Stejný nárůst se týká také 512GB modelu, který stojí 43 990 korun. U 1TB telefonu se cena zvýšila ze 46 990 na 55 990 korun. Největší rozdíl je u 2TB konfigurace. Ta nyní stojí 73 990 korun, zatímco odpovídající loňská verze byla o 15 000 korun levnější.
iPhone 17 Pro už Apple přímo neprodává
Kdo chtěl po uvedení novinek využít obvyklého zlevnění předchozí profesionální generace, může narazit. Apple odstranil iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max ze svého oficiálního obchodu. Telefony mohou zůstávat skladem u běžných prodejců elektroniky, přímo od Applu je už ale zákazníci nekoupí. V nabídce naopak zůstaly základní iPhony 17 a 16, protože nástupce základního modelu 17 letos představen nebyl.
Ani zachování starších modelů ale neznamená nižší cenu. iPhone 17 s kapacitou 256 GB nově stojí 25 990 korun, tedy o 3 000 korun více než dosud. Stejně zdražila i 512GB varianta na 31 990 korun. iPhone 17e s 256 GB se posunul z 16 990 na 19 990 korun a jeho 512GB verze stojí 25 990 korun. Také starší iPhone 16 s kapacitou 128 GB zdražil, konkrétně z 20 990 na 22 990 korun. Nejlevnější nový iPhone prodávaný přímo Applem se tak cenově dostal těsně pod hranici 20 tisíc korun.
Zdražení se nevyhnulo ani iPhonu Air
Vyšší ceny Apple nastavil také u tenkého iPhonu Air. Základní 256GB varianta zdražila z 29 990 na 31 990 korun a 512GB provedení z 35 990 na 37 990 korun. Největší nárůst znovu připadá na 1TB konfiguraci, která místo dosavadních 41 990 korun stojí 49 990 korun. Rozdíl činí 8 000 korun. Pro zákazníky proto bude při nákupu starších generací důležité porovnávat ceny nejen v oficiálním Apple Storu, ale také u dalších českých prodejců, kde se mohou stále nacházet dříve naskladněné kusy za odlišné ceny.
Zdroj: BBC, People